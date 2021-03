Infektionszahlen in Wolfsburg steigen: 17 neue Corona-Fälle

Wolfsburg

Die Infektionszahlen steigen in Wolfsburg wieder: 17 Neuinfektionen meldete die Stadt am Montagnachmittag. Der Inzidenzwert liegt jetzt bei 51,5.

Allerdings sind die Montagszahlen im Vergleich immer etwas höher, denn sie beinhalten auch neue Corona-Fälle vom Wochenende. In diesem Fall wurden am Samstag fünf Neuinfektionen, am Sonntag null und am Montag zwölf gemeldet. Die Gesamtzahl der Infizierten beträgt aktuell 2113; davon gelten 1934 als genesen. Es gibt 69 Todesfälle und aktuell 110 laufende Fälle. Im Zeitraum der letzten sieben Tage sind 64 Personen positiv auf das Virus getestet worden.

Seit heute bietet das Klinikum Wolfsburg kostenlose Schnelltest an – dieses Angebot wurde sehr gut angenommen. Die Montagstermine waren innerhalb kürzester Zeit vergeben.

Von der Redaktion