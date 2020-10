Wolfsburg

Der Corona-Fall im AWO-Wohn- und Pflegeheim Goethestraße in Wolfsburg macht deutlich, dass auch Hygieneregeln und Sicherheitsvorkehrungen keinen hundertprozentigen Schutz für die Risikogruppen darstellen. Heimbetreiber und Behörden sind aber besser auf solche Fälle vorbereitet als noch zu Beginn der Pandemie.

„Nach Bekanntwerden des Verdachtsfalls wurde der Bewohner umgehend isoliert und der Wohnbereich unter Quarantäne gestellt. Alle Bewohnerinnen und Bewohner und Mitarbeitenden des Wohnbereichs werden getestet“, teilte Vorstandsvorsitzender Rifat Fersahoglu-Webe vom AWO-Bezirksverband Braunschweig mit. „Wir tun alles dafür, unsere Bewohnerinnen und Bewohner und unsere Mitarbeitenden zu schützen.“ Ein besonderer Dank gelte den Mitarbeitern, die in den vergangenen Monaten über das normale Maß hinaus und unter erheblichen Druck gearbeitet hätten.

Behörden verbesserten die Kommunikation mit den Heimbetreibern

Bei dem dramatischen Corona-Ausbruch im Hanns-Lilje-Heim im Frühjahr fehlte es dem Personal an Schutzkleidung. Damit sich so etwas nicht wiederholt, hat sich die Heimaufsicht in den vergangenen Wochen bei Heimen, Tagespflegen und Pflegediensten in Wolfsburg erkundigt, wie es um die Vorräte von Schutzkleidung steht. „Im Gegensatz zu der Situation im Frühjahr stehen ausreichend Testkapazitäten zur Verfügung und auch Schutzmaterialien sind im benötigten Umfange vorrätig“, erklärt eine Stadtsprecherin.

Auch könne man schnell reagieren: „Die Kommunikation mit den Betreibern der Heime wurde intensiviert und ist jederzeit, beispielsweise durch kurzfristig einberufene Telefonkonferenzen sichergestellt“, so die Sprecherin weiter. Aus den Erkenntnissen der vergangenen Monate habe man außerdem Verfahren für den Fall von Corona-Ausbrüchen entwickelt, beispielsweise Quarantänemaßnahmen und die Einrichtung von Hygiene-Schleusen. Heime, Wohngemeinschaften und Tagespflegeeinrichtungen haben in Absprache mit dem Gesundheitsamt Hygienekonzepte aufgestellt: Die umfassen Regeln für Besuche von Angehörigen und die Senioren beim Verlassen der Einrichtung, ermöglichen aber auch wieder gemeinsame Mahlzeiten und Betreuungsangebote.

Zahl der Beschwerden bei der Heimaufsicht stieg im Laufe des Jahres wegen der Pandemie

Zu Beginn der Pandemie lief das nicht reibungslos. Im Laufe des Jahres bis einschließlich August stieg die Anzahl der Beschwerden bei der Heimaufsicht vor allem durch die Auswirkungen der Pandemie. Gründe waren die Vereinsamung von Senioren, der Umgang mit sterbenden Heimbewohnern und Besuchs- und Betretungsverbote. Aber auch die Reinigung von Zimmern und Gemeinschaftsräumen, Mängel bei der Pflege, unzureichender Hilfsmitteleinsatz und der Verlust von Zahnersatz oder Geld wurde beanstandet.

Die aktuellen Corona-Zahlen in Wolfsburg Nach sieben Neuinfektionen über drei Tage hat die Stadt Wolfsburg allein am Dienstag sieben Neuinfektion gemeldet. Laut einer Stellungnahme der Verwaltung vom Mittwochmorgen sind die 15 Neuinfektionen über den Zeitraum vom 7. bis 13. Oktober nicht auf ein einzelnes Ausbruchgeschehen zurückzuführen: „Es sind überwiegend voneinander unabhängige Fälle, die sich über das Stadtgebiet verteilen.“

Regelprüfungen waren bis Mitte September vom Land ausgesetzt, sodass bis zu diesem Zeitpunkt Prüfungen nur aufgrund von Beschwerden durchgeführt wurden. Anfang September hatte die Heimaufsicht die Betreiber der Wolfsburger Pflegeeinrichtungen über die Wiederaufnahme der Regelprüfungen informiert.

