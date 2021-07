Stadtmitte

Kultur zieht in die Wolfsburger Innenstadt: Am Samstag, 3. Juli, beginnen die SommerSinne, die Wolfsburger Kulturwochen. Bis zum 29. August bietet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) in Zusammenarbeit mit dem städtischen Geschäftsbereich Kultur den Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm. Die Auftritte finden jeweils donnerstags bis samstags und am Sonntag, 29. August, statt. Der Zutritt ist kostenfrei und nur nach Vorlage eines aktuellen negativen Corona-Tests, dem Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung zulässig.

„Für unsere Wolfsburger Kulturwochen haben wir tolle Bewerbungen von Kulturschaffenden aus Wolfsburg und seiner Region erhalten“, verspricht WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer. „In diesem Rahmen können wir den lokalen und regionalen Kulturakteurinnen und Kulturakteure endlich wieder eine Bühne und Applaus bieten“, freut sich Dennis Weilmann, Erster Stadtrat und Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur.

Dennis Weilmann: „Lokale Kulturschaffende haben endlich wieder eine Bühne.“ Quelle: Nina Stiller

Von Konzerten, Zauberkunst, Orchestermusik bis hin zu Figurentheater – das Programm der SommerSinne ist vielseitig. Den Beginn macht am Samstag, 3. Juli, gegen Abend die Partyband Hobbit Musictainment. Ein weiteres Programmhighlight ist der Auftritt von Stürmer Deluxe am Freitag, 16. Juli. Auch das kürzlich gegründete Kulturquartier, bestehend aus Kunstmuseum, Planetarium, CongressPark und Theater, wird ebenfalls an den SommerSinnen teilnehmen. Die jeweiligen Einrichtungen bieten ihr Programm direkt vor Ort an den einzelnen Standorten an. Am 17. Juli erwartet die Besucher auf einer Bühne am Kunstmuseum das Kulturquartier mit Opera & Rock Evergreens – Lucio Miano – Nando – Mein Sommernachtstraum. Die XXXLutz Band tritt am 27. August auf. Alle weiteren Programmpunkte und Informationen rund um die Veranstaltung finden sich unter www.sommersinne.de und werden fortlaufend aktualisiert.

Stürmer Deluxe: Quelle: Boris Baschin

Die Veranstaltung findet unter Beachtung der geltenden Corona-Regelungen statt. Die eingezäunte Veranstaltungsfläche sorgt dafür, dass die Besucherströme am Ein- und Ausgang entsprechend kontrolliert werden können. Vor Ort wird jedem Gast eine Sitzgelegenheit angeboten. Zudem gibt es Speisen und Getränke. „Um die Frequenzdichte zu kontrollieren, werden die meisten Auftritte auf dem Hugo-Bork-Platz stattfinden. Als Ausweichmöglichkeit wird punktuell die Fläche vor der City-Galerie hinzugezogen“, erklärt Frank Hitzschke, Bereichsleiter City-Management bei der WMG.

Von der Redaktion