In der Wildnis: Krebskranke Frau wandert 900 Kilometer in den USA

Heike Sacher ist an Brustkrebs erkrankt. Ärzte diagnostizierten einen bösartigen Tumor. Sie wurde operiert, bekam eine Strahlentherapie und nimmt Medikamente. Als ihr die Ärzte die Diagnose mitteilten, fühlte sie sich, als würde man ihr den Boden unter den Füssen wegreißen: „Ich hatte Angst, ob ich das überlebe“, sagt die 51-Jährige. Etwa zwei Jahre ist das her. Die Angst sei ein bisschen kleiner geworden, doch ganz weg sei sie nie. Denn: Ohne Medikamente würde der Krebs zurück kehren. Doch Heike Sacher ist bereit zu kämpfen. Und sie möchte anderen Betroffenen Mut machen. „Das Wichtigste“, sagt sie, „ist ein Ziel vor Augen zu haben“. So war das auch bei ihr: Sie wanderte alleine in den USA 900 Kilometer in 45 Tagen. Nach dem Trip nahm ihr Leben eine entscheidende Wendung.

Heike Sacher ist an Krebs erkrankt und hat einen Trip durch Amerika gemacht. In der WAZ-Redaktion zeigte sie Bilder von ihrer Wanderung. Quelle: Britta Schulze

VW-Mitarbeiterin startet ein Jahr nach Krebsdiagnose zum Trail

Am Anfang war es nur ein Gedanke: Heike Sacher wollte den Pacific Crest Trail wandern, einen rund 4300 kilometerlanger Fernwanderweg in den USA. Er reicht von der Grenze Mexikos bis zur kanadischen Grenze.

Hinter ihr lag ein anstrengendes Arbeitsjahr, ein Hausverkauf und die Prüfung zur Technischen Betriebswirtin, wie Heike Sacher berichtet. „Ich wollte keinen Stress mehr. Nur wandern, essen und schlafen.“ Sie wälzte Fachliteratur, schaute sich Dokumentationen an, nahm an einem Wander-Vorbereitungskurs in der Pfalz teil. Für ihren Trail nahm sich Heike Sacher bei VW frei. Seit 30 Jahren ist sie im Werk beschäftigt.

Als der Rucksack für die Wanderung schon so gut wie gepackt war, kam die Diagnose. „Ich musste den Trail verschieben“, sagt sie. Aber aufgeben wollte sie ihren Traum nicht. Gemeinsam mit ihrem Freund wollte sie einen Teil der Strecke gemeinsam laufen. Dann der nächste Schicksalsschlag: Ihre Beziehung ging in die Brüche. „Das hat mich völlig überraschend getroffen und schwer gebeutelt, denn ich war dabei eine gemeinsame Zukunft mit ihm zu planen.“

Das erlebte Heike Sacher auf ihrer Tour- Eindrücke sehen Sie hier:

Zur Galerie Heike Sacher ist auf dem Pacific Crest Trail, einem Fernwanderweg in den USA, 45 Tage ohne Begleitung unterwegs. Vor ihrer Abreise bekam sie die Diagnose Brustkrebs.

Tiefe Wunden in den Füßen: Nach 900 Kilometern war Schluss

Heike Sacher macht sich alleine auf den Weg. Ihre Eindrücke hat sie in einem Blog festgehalten. Anfangs sei das eine schwere Zeit gewesen. Die Stille machte ihr zu schaffen, über den Verlust ihrer Beziehung konnte sie in der Wildnis mit niemandem sprechen. „Wenn ich nachts alleine im Zelt lag, war es am schlimmsten“, erinnert sie sich. Aber aufgeben wollte sie nicht. Bis zu dem Tag, an dem ihre Füße die Belastung nicht mehr aushielten. „Ich habe zwei Mal einen Zehennagel verloren und aus einer Blase am Fuß wurde eine tiefe Wunde, die nicht mehr verheilte.“ 900 Kilometer hat sie geschafft, insgesamt umfasst die Strecke knapp 4300 Kilometer. Auf ihrer Wanderung verscheuchte sie Klapperschlangen mit Wanderstöcken, schlief bei Indianern in Tipis und wanderte bei Temperaturen um die 50 Grad durch die Mojawe Wüste in Kalifornien.

Pacific Crest Trail: Rund 4300 Kilometer Wanderstrecke Der Pacific Crest Trail (PCT) ist ein Fernwanderweg, von der mexikanischen bis zur kanadischen Grenze. Er verläuft im Westen der USA. Der Weg führt durch Buschland, Wanderer müssen Flüsse durchkreuzen und über schneebedeckte Gipfel laufen. Der PCT beginnt in Campo ( Kalifornien) und endet in British Columbia. Er verläuft durch die Staaten Kalifornien, Oregon und Washington. Wanderin Heike Sacher hat einen Blog zu ihren Erlebnissen auf dem PCT geschrieben. Unter www.hexeontour.de beschreibt sie ihre Eindrücke.

Die Angst ist ein ständiger Begleiter auf der Tour

Angst beschlich sie während der Tour immer wieder. „Meine Gedanken drehten sich immer wieder darum, ob mein Trinkwasser bis zur nächsten Versorgungsstelle reichen würde.“ Auch vor den Naturgewalten hatte sie großen Respekt. „Bei starkem Wind besteht die Gefahr, von einem Baum erschlagen zu werde.“ Doch die Natur zeigte sich gleichzeitig auch von ihrer überwältigenden Seite. „Ich habe einen Kolibri gesehen, der neben mir Nektar aus einer Blüte gesaugt hat. Sein Flügelschlag hat sich wie ein Ventilator angehört .“

Heike Sacher hört auf ihre Gefühle

Die Eindrücke ihrer Wanderung verarbeitet Heike Sacher noch heute. Doch eins ist ihr schon jetzt bewusst: Die Krankheit und die Wanderung haben ihr Leben verändert. „Ich lebe im Jetzt und ich möchte nicht mehr trauern“, erzählt sie. Und sie möchte leben, was sie fühlt. „Ich habe eine neue Beziehung.... mit einer Frau“, sagt Heike Sacher. Zu diesen Gefühlen habe sie sich nach ihrem USA-Trip bekannt. „Jetzt kann ich so sein, wie ich bin“.

Wer zu Heike Sacher Kontakt aufnehmen möchte, kann dies über den Chat in ihrem Blog „Hexeontour“ tun. Auch ein Buch mit dem Titel „ Durch Island abseits und auf dem Laugarvegur“ von Heike Sacher wurde vor Kurzem veröffentlicht. Darin berichtet sie von einer Wanderung durch Island als Vorbereitung auf den Trail.

Von Nina Schacht