In der Autostadt Wolfsburg kann man neuerdings im Park picknicken

Neues Sommerangebot in der Autostadt: Ab 1. Juli können Familien, Paare und Freunde täglich von 10 bis 17 Uhr auf ausgewählten Grünflächen im Park picknicken. Zur Auswahl stehen verschiedene Picknickkorb-Varianten, die bequem bis 14 Uhr am Vortag unter Tel. 0800 6 11 66 00 oder via E-Mail an restaurants@autostadt.de bestellt werden können.

Der Kauf eines Korbs beinhaltet für insgesamt drei Stunden auch den Eintritt in die Autostadt. Picknickbegeisterte können das Angebot bis einschließlich zum 31. August 2020 nutzen.

Autostadt : Drei Picknick-Körbe stehen zur Auswahl

Mit Kalbsschnitzel, hausgemachtem Kartoffelsalat, herzhaften Klappstullen sowie leckerem Kuchen und Obst bieten die drei Picknickkorb-Varianten „Family“, „Duo“ und „Bier“ eine große Auswahl an Speisen. Gekühlte alkoholfreie und alkoholische Getränke runden den kulinarischen Genuss ab. Ein besonderes Highlight erwartet Kinder beim Familienkorb: Sie können sich ihre Lieblingspizza mit bis zu vier Wunschzutaten im AMano vorbestellen und pünktlich zur Picknickzeit abholen.

Traute Zweisamkeit und Romantik pur lässt sich besonders gut bei einer Flasche Prosecco oder Hauswein aus dem Duokorb genießen. Und für alle, die an einem warmen Sommertag Lust auf ein kühles Bier haben, ist der Bierkorb genau das Richtige.

Treffpunkt am Tag des Picknicks ist der Lagune-Shop

Und so einfach geht es: Den gewünschten Picknickkorb unter Angabe des Wunschtermins unter Tel. 0800 6 11 66 00 oder via E-Mail an restaurants@autostadt.de bis 14 Uhr am Vortag bestellen. Picknicktermine werden für drei Stunden täglich im Zeitraum von 10 bis 14 Uhr vergeben. Innerhalb der drei Stunden ist im Rahmen der Öffnungszeiten auch der Besuch der Autostadt möglich. Treffpunkt am Tag des Picknicks ist der Lagune-Shop. Weitere Informationen zu den Picknickkörben und Preisen sind auf www.autostadt.de verfügbar.

