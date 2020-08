Wer derzeit nach einem Schrebergarten sucht, muss etwas Geduld haben, denn in den 25 Kleingärtnervereinen in Wolfsburg sind derzeit alle Parzellen belegt. Einige Vereine führen Wartelisten, in denen sich Interessenten eintragen können. Die jährlichen Kosten betragen im Jahr etwa 400 Euro, dazu gehören Pacht, Mitgliedsbeitrag, Wasserverbrauch und Nebenkosten wie die Versicherung. Außerdem sollte man 2000 bis 2500 Euro für die Übernahmekosten eines Gartens einplanen. Faustformel für den Pflegeaufwand: Jeder gepachtete Quadratmeter Grün bereitet eine Stunde Arbeit im Jahr. Durchschnittlich sind die Gärten etwa 400 Quadratmeter groß.