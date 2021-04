In Wolfsburg gibt es immer mehr Betrugsversuche

Wolfsburg

Miese Masche: Am Dienstagnachmittag hat sich eine unbekannte Frau am Telefon als Mitarbeiterin der Sparkasse ausgegeben und dadurch einen hohen Geldbetrag von einer 73-jährigen Wolfsburgerin erlangt. Ein Blick in die aktuelle Kriminalstatistik der Wolfsburger Polizei zeigt: Betrügerinnen und Betrüger wie diese Frau sind immer häufiger aktiv. Die gute Nachricht: Bei den meisten der anvisierten Opfer beißen die Täter auf Granit.

Die Betrügerin gab an, mehrere TAN und die IBAN der Seniorin zu benötigen

Im jüngsten Fall meldete sich eine angebliche Frau Meyer von der Sparkasse gegen 14 Uhr telefonisch bei der Seniorin und gab an, dass es Unregelmäßigkeiten auf ihren Konten gegeben habe. Um diese falschen Überweisungen annullieren zu können, benötige sie mehrere TAN und die IBAN der Konten. Die 73-Jährige leistete der Aufforderung folge und gab die Nummern heraus.

Die Polizei warnt davor, persönliche Daten am Telefon herauszugeben

Erst am Abend kamen der Wolfsburgerin durch ein Gespräch mit ihrem Mann Zweifel. Daraufhin ließ sie ihre Konten sperren. „Leider musste die Seniorin feststellen, dass es bereits zu einer unrechtmäßigen Abbuchung gekommen war. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass TAN und IBAN sowie andere persönliche Daten am Telefon nie herausgegeben werden sollten“, sagt Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Auch die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg warnt ihre Kunden derzeit vor Telefonbetrügern. „Bitte nennen Sie am Telefon niemals eine TAN; Sparkassen-Mitarbeiter werden Sie niemals am Telefon danach fragen“, heißt es auf der Website.

„Falsche Sparkassen-Mitarbeiter“ sind längst nicht die einzige beliebte Betrugsmasche: Aus der aktuellen Statistik der Polizei geht hervor, dass im Jahr 2020 die Betrugsversuche in Wolfsburg stark gestiegen sind. Besonders beliebt seien neben dem Enkeltrick die Masche der „Falschen Polizeibeamten“ und lügnerische Gewinnversprechen, weiß aus dem Bruch. Insgesamt stieg die Anzahl der angezeigten Betrugsdelikte von 129 (2019) auf 211 (2020) – ein Anstieg um rund 64 Prozent.

96 Prozent der angezeigten Versuche scheiterten

Doch es gibt auch gute Nachrichten: 2020 ist es in nur sieben der angezeigten Fälle zur Vollendung der Tat gekommen. Über 96 Prozent der gemeldeten Betrugsversuche scheiterten also.

Diese Flaute für die Betrüger sei „der guten Präventionsarbeit der Strafverfolgungsbehörden und der Presse zu verdanken, die kontinuierlich Aufklärung betreiben“, sagt aus dem Bruch zufrieden.

Von Frederike Müller und Melanie Köster