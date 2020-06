Zecken: So können Sie sich schützen!

Wolfsburg

Wer jetzt durch die Natur streift, läuft Gefahr, ihnen zu begegnen: In Wolfsburgs Wäldern und Wiesen sind aktuell wieder viele Zecken unterwegs. Zuletzt warnte das Deutsche Rote Kreuz vor einer besonders hohen Zeckengefahr in ganz Deutschland in diesem Jahr.

Dass so besonders viele von den Spinnentieren unterwegs sind, hat mit den milden Temperaturen der vergangenen Monate zu tun. „Bei den Hunden habe ich gesehen, dass die Zecken eigentlich den ganzen Winter über aktiv waren“, berichtet Stadtförster Dirk Schäfer.

Anzeige

Er beobachtet dabei Unterschiede zwischen den Zeckenarten: „In der kalten Jahreszeit habe ich vor allem die Auwaldzecke gefunden.“ Die eingewanderte Art war ursprünglich in Italien, Ungarn und Österreich beheimatet. Mittlerweile ist laut Schäfer auch die einheimische Zeckenart, der Gemeine Holzbock, wieder häufiger unterwegs. Meldungen über die aus Asien und Afrika eingewanderte Riesenzecke Hyalomma gibt es in Wolfsburg bislang nicht.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Lesen Sie mehr: Diese Riesenzecke macht sich in Deutschland breit

Impfung für Reisen nach Süddeutschland

Um sich vor den Tieren zu schützen, greifen viele gerne zu Insektensprays. Apotheker Jürgen Lübeck verzeichnet in diesem Jahr noch keine auffällig hohe Nachfrage nach den Mitteln. Er sagt: „Sie können helfen, bieten aber keinen hundertprozentigen Schutz.“ Für Reisen nach Süddeutschland empfiehlt der Apotheker eine Impfung gegen die Frühsommer-Meningoenzephalitis ( FSME). Die Viruserkrankung kann die Hirnhaut und das zentrale Nervensystem angreifen und zu schweren Komplikationen führen.

Zecken früh entdecken

Wolfsburg gilt nicht als FSME-Risikogebiet. Die Zecken in der VW-Stadt können jedoch die ebenfalls gefürchtete Borreliose übertragen. Gegen sie gibt es keine Impfung. Dennoch beruhigt Lübeck: „Selbst wenn eine Zecke Borrelien hat, überträgt sie die nicht automatisch.“ Entscheidend sei, wie lange die Zecke am Körper sitzt. Nach einem Ausflug ins Grüne sei es deshalb wichtig, den Körper gründlich abzusuchen: „Wenn man eine Zecke entdeckt, sollte man das Tier möglichst komplett entfernen, indem man es vorsichtig abzieht.“

Ob dafür eine Zeckenkarte oder eine Pinzette zum Einsatz kommt, ist laut Lübeck Geschmackssache: „Ich persönlich finde, dass man die kleineren Zecken mit einer Zeckenkarte besser greifen kann.“ In seiner Apotheke verkauft Lübeck zudem eine besondere Pinzette: „Sie hat eine eingebaute Lupe. Dadurch kann man genau sehen, wie das Tier sitzt.“

Einstichstelle beobachten

Im Anschluss sollten Betroffene die Einstichstelle mehrere Wochen lang beobachten, um eine für die Borreliose typische Wanderröte zu bemerken. Doch selbst wenn sich keine ringförmige Rötung ausbreitet, bedeutet das nicht unbedingt Entwarnung: „Ich empfehle immer, in den nächsten sechs Wochen genau zu beobachten, ob man sich irgendwie grippig fühlt.“, rät Lübeck.

Von Melanie Köster