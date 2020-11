Landkreis Gifhorn

Der Beitrag aus unserer Reihe Impulse stammt in dieser Woche von Lars-Uwe Kremer. Aufgewachsen in Springe am Deister, hat er in Berlin, Bethel, Heidelberg und Göttingen Theologie studiert. Nach einer Zeit der Umorientierung absolvierte er das Vikariat bei Pastor Christoph Pauer in Essenrode und Grassel und war dann drei Jahre in Bremerhaven als Pastor tätig. Seit 2009 ist er Pastor in der Kirchengemeinde Wahrenholz und lebt dort mit seiner Frau und seinen drei Kindern.

Der Blick in zwei Richtungen

Uwe-Lars Kremer. Quelle: Archiv

Anzeige

Am Sonntag blicken wir in zwei Richtungen: einmal zurück im Gedenken an das, was an Unrecht ge­schehen ist – das ist der Volkstrauertag. Und zwei­tens nach vorn, ans Ende der Zeit – dies ist das Thema am Ende des Kir­chenjahres. Für beides gilt: Augen auf!

Aber wieso eigentlich? Komme ich nicht einfacher durchs Leben, wenn ich nicht nach vorne oder hin­ten blicke, sondern ein­fach im Augenblick lebe?

Wir sind keine isolierten Inseln, sondern leben immer in Gemeinschaft

Einfacher vielleicht, aber nicht besser. Wir Christen glauben, dass wir uns mit dem, was wir tun und las­sen, zu verantworten ha­ben. Denn wir sind keine isolierten Inseln, sondern leben immer in Gemein­schaft, immer in Zusam­menhängen. Alles, was ich tue, hat Auswirkung auf andere.

Die, die vor 80 Jahren nicht nach vorne und hinten geschaut, son­dern die Augen vor all dem Leid zugemacht ha­ben, sind genauso mit­schuldig wie die, die aktiv daran mitgewirkt haben. Die, die heute sagen: „Lasst mich mit eurem Co­rona in Ruhe, ich will und ich werde weiter meinen Spaß haben“, sind mitver­antwortlich für das Leid anderer. Aus der Nummer kommen wir nicht raus.

Wir müssen vor Gott auch für das geradestehen, was wir nicht getan haben

Es bleibt dabei: Augen auf! Der Wochenspruch, den der Apostel Paulus formuliert hat, lautet: „Wir müssen alle offenbar wer­den vor dem Richter­stuhl Christi.“ Auf gut deutsch: Wir Christen glauben, dass wir vor Gott geradestehen müssen für das, was wir getan haben wie für das, was wir nicht getan haben. Wo wir uns für andere eingesetzt ha­ben, wo wir gegen Un­recht aufgestanden sind, wo wir einen Betrag für die Gemeinschaft geleistet haben. Und eben auch, wo wir dies gerade nicht getan haben. Was nicht heißt, dass wir immer das Richtige tun. Und da bin ich dann froh, an einen Gott glauben zu können, der mir vergibt, was nicht gut gelaufen ist.

Und trotzdem: Wir sind gefordert, die Augen offen zu halten. Um aus der Vergangenheit zu lernen und die Zukunft mitzugestalten.

Von Pastor Lars-Uwe Kremer