Wolfsburg

Bernhard Lange ist in Wolfsburg ein alter Hase, wenn es um den Katastrophenschutz geht. Der langjährige Malteser-Stadtbeauftragte befindet sich eigentlich im Ruhestand, wird aber im Krisenstab für seine Expertise geschätzt und hat im Dezember die organisatorische Leitung des Impfzentrums übernommen. Im WAZ-Interview spricht der 66-Jährige über die Arbeit im Krisenstab und organisatorische Herausforderungen.

Herr Lange, was waren Ihre Aufgaben bei den Maltesern?

Ich war als Zugführer für den Katastrophenschutz zuständig. Als damals die Position vakant wurde, hatte ich mich gemeldet, weil mich die taktischen Elemente bei der Führung von Einheiten persönlich gereizt haben. Ich habe dafür viele Lehrgänge besucht. Das war intensiv, hat aber auch Spaß gemacht und mir die Möglichkeit eröffnet, Netzwerke zu knüpfen.

Einen Beitrag leisten für die Rückkehr in ein normales Leben

Wie läuft die Arbeit im Krisenstab?

Aus dem Krisenstab heraus werden die taktischen Einheiten im operativen Einsatz geführt. Im Krisenstab sitzen alle Fakultäten der Stadt an einem Tisch. Man kann dort sehr schnell Entscheidungen treffen. Wir als Hilfsorganisation waren für den Fachbereich Sanität zuständig. Wir haben beispielsweise Unterstützung geleistet, um das Global Inn zum Behelfskrankenhaus umzubauen.

Wie kamen Sie zum derzeitigen Job als organisatorischer Leiter des Impfzentrums?

Irgendwann im Dezember hat das Telefon geklingelt: Oberbürgermeister Klaus Mohrs, Stadtrat Andreas Bauer und Manuel Stanke vom Geschäftsbereich Brand- und Katastrophenschutz haben mich gefragt, ob ich mir die Aufgabe vorstellen könnte. Ich habe mich daraufhin mit meiner Frau beraten. Die Grundüberlegung war: Wenn ich etwas beitragen kann, einen Prozess einzuleiten, dass wir irgendwann wieder in ein normales Leben zurückkommen können, ist das genau der richtige Job. Schon aus eigenem Antrieb heraus. Wir wollten im Ruhestand ja eigentlich etwas unternehmen. Ich habe also zugesagt, die Aufgabe hauptamtlich zu übernehmen unter der Bedingung, mich aus meinen anderen Verpflichtungen bei den Maltesern zurückzuziehen.

Zur Galerie Sobald genügend Impfstoff zur Verfügung steht, kann der Betrieb im Impfzentrum im Wolfsburger CongressPark starten. Der Ärztliche Leiter Dr. Andreas Korsch zeigt schon einmal den Ablauf.

Wie sind Sie an diese Aufgabe rangegangen?

Wenn Sie in einem solchen Netzwerk arbeiten, gibt es automatisch Projektstrukturen und Fachpersonal, die für die Erarbeitung eines Konzepts für ein Impfzentrum notwendig sind. Neben dem Geschäftsbereich Hochbau und den Hilfsorganisationen hat uns die Berufsfeuerwehr als zuständige untere Katastrophenschutzbehörde maßgeblich unterstützt.

Wie ist die Wahl auf den Congresspark gefallen?

Die Entscheidung stand im Krisenstab schon fest, als klar wurde, dass vom Land der Auftrag kommen wird, Impfzentren zu errichten. Es ist ein städtisches Gebäude, auf das wir direkten Zugriff haben. Es gibt dort drei große Räume, in denen wir jeweils zwei Impflinien unterbringen können und in den großzügigen Foyers genügend Platz, um Abstände einhalten zu können.

„Wir haben noch ein bisschen Feintuning betrieben“

Was waren die größten Herausforderungen bei Planung und Aufbau?

Der Katastrophenfall hat es uns erheblich erleichtert, Firmen zu beauftragen oder Personal zu akquirieren. Und wir hatten im Vorfeld schon Ideen entwickelt. Wir wollten zum Beispiel mit zwei Arztkabinen pro Impflinie arbeiten. Das Konzept des Landes sah eine Taktzahl von 20 Impfungen pro Stunde je Linie, aber nur eine Arztkabine vor. Man hätte für ein Impfgespräch also nur drei Minuten gehabt. Das sollte nicht zum Flaschenhals werden. Wir haben mit Hilfe des Hochbauamts dann in kürzester Zeit die Landesvorgabe umgesetzt, bis zum 15. Dezember ein Impfzentrum aufzubauen.

Sprechzimmer mit eigener Lüftungsanlage: Pro Impflinie gibt es zwei Ärzte, die bei den Bürgern die Krankengeschichte abfragen und über die Impfungen aufklären. Quelle: Britta Schulze

Wie groß ist der Personalbedarf?

Für die erste und zweite Linie haben wir genügend Personal. Teils stammt dies aus den eigenen Reihen der Stadt teils von der Bundeswehr. Wir haben aber examinierte Krankenpflegerinnen und -pfleger eingestellt, weil nur diese dann auch die Spritze setzen dürfen. Parallel läuft bei der Stadt die Personalplanung für die weiteren Impflinien. Sobald vom Innenministerium der Einsatzbefehl für die Linien drei und vier kommt, haben wir zehn Tage Vorlauf, in denen im Großen Saal die Anlage errichtet wird und das bereits vorgehaltene Personal akquiriert wird.

Was für Probleme gab es im Probebetrieb?

Wir haben mit unseren mobilen Teams einen Tag mit einem anderen Konzept als vorgesehen geimpft, weil uns das Terminmanagementsystem des Landes noch nicht zur Verfügung steht. Uns interessierte vor allem, ob wir die Taktzahl von 20 Impflingen pro Stunde auf einer Linie schaffen. Das hat wunderbar funktioniert. Wir haben noch ein bisschen Feintuning betrieben, was etwa die Wege von Unterlagen angeht. Eine organisatorische Herausforderung ist, dass wir im Impfzentrum mit FFP2-Masken arbeiten müssen, aber das Gesetz zur Arbeitssicherheit alle 30 Minuten eine Pause vorsieht.

Wer wurde beim Testlauf geimpft?

Personen, welche die STIKO (Ständige Impfkommission) für die erste Gruppe der Impfberechtigten vorsieht, also aus Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst sowie Pflegekräfte, die beim Besuch der mobilen Teams in den Heimen noch nicht geimpft wurden. Außerdem Mitarbeitende des Gesundheitsamtes, die bei den Abstrichen den Menschen sehr nahe kommen. Insgesamt waren das 225 Personen.

Werden auch die Mitarbeiter des Impfzentrums geimpft?

Personal von Impfzentren sind gemäß Paragraph 2 der Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung wie Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, mit höchster Priorität zu impfen.

Glasampulle mit Corona-Impfstoff: Aus einem „Vial“ können bis zu sechs Impfdosen gezogen werden. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Wie aufwendig ist die Logistik für den Impfstoff?

Der Impfstoff von Biontech wird in mit Trockeneis gefüllten Thermoboxen geliefert. Die Vials werden bei Minus 78 Grad in einem einbruchsicheren Bereich gelagert. Trockeneis ist gefrorenes Kohlendioxid. Darum gilt es dort CO2-Warnlagen. Werden Schwellenwerte überschritten, steht hier sofort ein Löschzug vor der Tür. Wir entnehmen die Vials mit Schutzhandschuhen, sonst besteht die Gefahr von Erfrierungen. Anfangs haben wir die Vials noch in Kühlboxen mit minus 20 Grad in die Pflegeheime transportiert und dort erst auftauen lassen. Inzwischen gibt es von Biontech die Auskunft, dass der Impfstoff im Kühlschrank bei 2°C aufgetaut werden kann und dort bis zu 120 Stunden stabil ist.

Bürger rufen bei der Stadt für Impftermine im Impfzentrum an

Wann sind die Zweitimpfungen in den Pflegeheimen abgeschlossen?

Wir sind am 8. Februar wieder gestartet und werden voraussichtlich Mitte Februar alle Heime und den Rettungsdienst komplett versorgt haben.

So soll der Betrieb im Impfzentrum ablaufen Im Impfzentrum im Congresspark an der Heinrich-Heine-Straße gilt Maskenpflicht. Wer nicht allein kommen kann, kann eine Begleitung mitbringen. Zunächst wird am Eingang Fieber gemessen. Nach der Anmeldung folgt die Registratur. Dort erhält man einen Aufklärungs- und einen Anamnesebogen. Es folgt ein Aufklärungsgespräch mit einem Arzt. Gibt der grünes Licht, wird den „Impflingen“ eine freie Kabine zugewiesen. Nach dem Piks nehmen sie in einem Ruhebereich Platz, wo sie eine Zeit beobachtet werden. Für den Fall von akuten Impfreaktionen stehen Sanitäter bereit. Nach der Impfung erhalten die Impflinge auch einen QR-Code für ihre Zweitimpfung.

Am 15. Februar startet nun der reguläre Betrieb im Impfzentrum. Doch eigentlich hätten Sie ja schon viel früher starten können, oder?

Wir hätten bereits am 15. Dezember – dem Tag, der in der Einsatzverfügung des Landes vorgegeben war – loslegen können. Wir haben aber nicht genügend Impfstoff gehabt. Das war eine sehr unbefriedigende Situation. Wir können hier im Wolfsburger Impfzentrum nicht entscheiden, wer wann und wo geimpft wird. Das läuft zentral über Impfhotline und Online-Portal des Landes. Die Menschen sehen natürlich, dass hier ein Impfzentrum steht. Es gibt immer wieder Anrufe oder E-Mails von Menschen, die einen Termin von uns haben wollen. Das sind dann teilweise sehr unangenehme Telefonate, weil man nicht helfen kann, was dem Naturell von Hilfsorganisationen widerspricht. Aber wir haben leider nicht die Macht, diese Dinge zu verändern.

Von Christian Opel