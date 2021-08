Wolfsburg

Jetzt können sich alle Zwölf- bis 17-Jährigen mit den Vakzinen von Biontech und Moderna impfen lassen. Die ständige Impfkommission (Stiko) hat aufgrund aktueller Daten die Empfehlung für Kinder und Jugendliche aktualisiert. Die Wolfsburger Eltern- und Schülervertreter freuen sich.

Vito Brullo (16), Vorsitzender des Stadtschülerrats, findet die neuesten Entwicklungen „super“. Er sagt: „Es ist wichtig, dass sich die jungen Leute impfen lassen. Somit kann die Schule gut wieder losgehen.“ Maurice Hecker, ehemaliges Mitglied des Stadtschülerrats, begrüßt die Stiko-Empfehlung ebenfalls. „Durch die Impfung wird die Krankheit eingedämmt, daher sollten sich die Schüler impfen lassen“, sagt der 19-Jährige.

Elternvertreter Alexander Paul spricht sich klar für die Impfung aus

Alexander Paul, Vorsitzender des Stadtelternrats, betont, dass die Impfungen für die Altersgruppe Zwölf bis 17 in anderen Ländern schon früher startete. „Ich empfehle allen Eltern die Impfung. Wenn alle mitmachen, wird Schule zu einem halbwegs sicheren Ort“, so Paul.

Sprechen sich für die Impfung von Kindern und Jugendlichen aus: Vito Brullo (links) und Alexander Paul. Quelle: Privat

Zudem hätten die Menschen mit einer Impfung mehr Freiheiten. Hecker erzählt, dass immer wieder Unklarheiten auftreten, ob man für bestimmte Veranstaltungen einen aktuellen Corona-Test braucht. „Wenn man geimpft ist, stellt sich die Frage nach einem Test nicht mehr“, merkt der angehende Elektriker an.

Erkrankung sei schlimmer als die Impfreaktionen

Eine Impfung schützt nicht hundertprozentig vor dem Virus. Allein in Niedersachsen gab es bis zum 10. August 622 Impfdurchbrüche, also die Infektion bereits Geimpfter. Die Zahl entspreche 0,4 Prozent der Geimpften in Niedersachsen.

Stadt Wolfsburg: So viele Impfdosen wurden verabreicht Die Stadt Wolfsburg veröffentlicht die Anzahl der im Impfzentrum verabreichten Impfdosen. Von Montag, 9. August, bis Sonntag, 15. August, wurden 718 Dosen Biontech, 348 Dosen Johnson & Johnson und 714 Dosen Moderna verimpft. In der City-Galerie und im Designer Outlet gab es zwischen dem 6. August und dem 14. August 920 Impfungen. Termine im Wolfsburger Impfzentrum können über das Impfportal Niedersachsen oder telefonisch unter der kostenlosen Rufnummer 0800 9988665 vereinbart werden. Die Hotline ist montags bis samstags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr erreichbar. An Sonn- und Feiertagen ist die Hotline geschlossen.

Mit den Wirkstoffen wird allerdings der Verlauf gemildert. Nach Ansicht der Stiko überwiegt auch bei den jungen Menschen ohne Vorerkrankung der Nutzen die Risiken der Impfung. „Die Erkrankung ist sehr viel schlimmer als die Impf-Reaktionen“, unterstreicht Paul. Daher lasse er sich auch auf keine Diskussionen mit Eltern ein, die ihre Kinder nicht impfen lassen wollen, obwohl die Kids geimpft werden könnten.

Stiko empfiehlt die Impfstoffe für alle Kinder und Jugendlichen

Bisher galt die Impf-Empfehlung nur für Kinder und Jugendliche mit Vorerkrankungen wie Fettleibigkeit oder chronische Lungenkrankheiten. Kinder wurden auch geimpft, wenn sie mit sehr gefährdeten Menschen zusammenleben, die selbst keine Impfung erhalten können. Seit Mitte Juni konnten die Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren geimpft werden. Mit einer Impfquote von 30,6 Prozent an Erstimpfungen und 14,4 Prozent an Zweitimpfungen liegt Niedersachsen in der jungen Altersklasse im Ländervergleich vorne.

City-Galerie: Das temporäre Impfzentrum im Obergeschoss ist noch bis Anfang September geöffnet. Dort können alle ab 12 Jahren ohne Anmeldung vorbei kommen. Quelle: Britta Schulze

Jetzt empfiehlt die Stiko die Impfstoffe von Biontech und Moderna für Kinder und Jugendliche uneingeschränkt. Aktuell gebe es nach Angaben der Stadt Wolfsburg keine speziellen Impftermine für Kinder. Denn alle freien Impftermine seien auch für Kinder und Jugendliche nutzbar.

Impfzentrum in der City-Galerie und Designer Outlets Wolfsburg

Zusätzlich haben in Wolfsburg zwei temporäre Impfzentren eröffnet: Im Obergeschoss der City-Galerie und in den Designer Outlets Wolfsburg (DOW) stehen die Impfstoffe von Johnson & Johnson, Moderna und Biontech zur Auswahl. Bis Anfang September können alle ab zwölf Jahren spontan vorbei kommen und eine Spritze gegen das Coronavirus erhalten. Die Besucher müssen den Impfpass, die Krankenkassenkarte und den Personalausweis dabei haben.

Die Impfzentren im DOW und City-Galerie sind Montag bis Samstag von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Impfen lassen können sich alle Personen ab zwölf Jahren, unabhängig vom Wohnort und der Staatsbürgerschaft. Wer zwischen zwölf und 15 Jahre ist, muss in Begleitung eines Erziehungsberechtigten kommen. Bei Jugendlichen ab 16 reicht die Unterschrift der Eltern auf der Einwilligungserklärung und dem Aufklärungsbogen.

Eltern müssen den Kindern die Impfung erlauben

Ein 13-Jähriger bekommt diese Unterschrift nicht. „Ich möchte geimpft werden, doch meine Eltern wollen es noch nicht“, so der Gifhorner. Dabei sind die Eltern schon geimpft, doch bei dem Jungen sei die Mutter unsicher.

„Meine Tochter darf sich impfen lassen“: Dörthe Seidenthal-Klemt (links) erlaubte ihrer Tochter Johanna die Spritze. Quelle: Roland Hermstein

Dörthe Seidenthal-Klemt hat über das Für und Wider nachgedacht und ihrer Tochter Johanna Klemt (15) dann die Impfung erlaubt. „Johanna durfte mit entscheiden und sie wollte den Piks auch unbedingt haben“, so die Neindorferin.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig