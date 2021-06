Impfungen: Wolfsburg bekommt zusätzliche Dosen Astrazeneca

Wolfsburg

Impfen, impfen, impfen – obwohl die Infektionszahlen derzeit gering sind, beschäftigt in diesen Tagen kaum ein Thema die Wolfsburger so sehr wie dieses. Kein Wunder: Knapp 44 Prozent haben mittlerweile mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Für die kommende Woche sind zusätzliche Dosen Astrazeneca angekündigt, für die sich Impfwillige jetzt anmelden können. 

Am kommenden Montag und Dienstag will das Impfzentrum im CongressPark 660 Dosen Astrazeneca verimpfen. Es handelt sich um eine Zusatzlieferung des Landes. Die erste Hälfte des Impfstoffs können Bürgerinnen und Bürger über 60 Jahren über das Impfportal des Landes Niedersachsen (www.impfportal-niedersachsen.de) buchen. Die Impfungen finden am Montag, 28. Juni, statt.

Die Stadt richtet für die Anmeldung eine Telefon-Hotline ein

Am Dienstag, 29. Juni, gibt es weitere 330 Dosen Astrazeneca. Hierfür können sich Menschen aus Wolfsburg unabhängig vom Alter telefonisch einen Termin im Impfzentrum buchen. Dafür richtet die Stadt unter 05361/285090 eine Telefon-Hotline ein, die am 24. und 25. Juni von 9 bis 17 Uhr freigeschaltet ist. Sobald alle Termine vergeben sind, will die Verwaltung die Hotline schließen. Die Zweitimpfung erfolgt nach zwölf Wochen, am Dienstag 21. September, ebenfalls mit Astrazeneca.

Vakzin Astrazeneca: Wolfsburg erhält 660 zusätzliche Dosen. Quelle: dpa

Oberbürgermeister Mohrs warnt vor den Mutationen

Oberbürgermeister Klaus Mohrs, der zuletzt immer wieder die knappen Impfstoffmengen kritisiert hatte, freut sich über die zusätzlichen Dosen: „Die derzeitigen rückläufigen Inzidenzwerte sind ohne jeden Zweifel erfreulich, dennoch sind nun leider auch in Deutschland neue noch ansteckendere Mutationen, wie die Delta-Virusvariante, auf dem Vormarsch. Umso wichtiger ist es, möglichst schnell allen Bürgerinnen und Bürgern eine Impfung anzubieten.“

Stadtrat Andreas Bauer ruft die Wolfsburger dazu auf, das Angebot wahrzunehmen. Er betont, dass alle derzeitigen Impfstoffe einen guten Schutz gegen die Mutationen bieten.

Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist die Hälfte der Deutschen mindestens einmal geimpft. Auf Wolfsburg trifft das noch nicht ganz zu, hier liegt die Quote derzeit bei knapp 44 Prozent. Bei den Zweitimpfungen steht Wolfsburg besser dar: 30,4 Prozent der Menschen in der VW-Stadt sind vollständig geimpft, bundesweit sind es durchschnittlich 31,1 Prozent.

Das Impfzentrum läuft nicht im Maximalbetrieb

Dass die Quote in Wolfsburg nur langsam steigt, liegt mit daran, dass das Impfzentrum weiterhin nicht im Maximalbetrieb läuft: In der vergangenen Woche haben 4057 Impfungen stattgefunden – möglich wären 5800. In den Wochen zuvor war die Auslastung des Impfzentrums ähnlich.

Auch bei den Ärzten schwankt die Zahl der Impfdosen stark: In der vergangenen Woche konnten sie 1295 Impfungen durchführen, in der davor waren es 5296.

Von Melanie Köster