Stadtmitte

Vor dem Besuch im Impfzentrum hatte es Marianne Rink richtig gegraut: Würde sie ihre 92-jährige und leicht verwirrte Mutter gut durch den CongressPark navigieren können? Was, wenn sie sich trennen müssten? Was würde passieren, wenn sie Hilfe mit dem Rollator benötigt? Doch am Ende überstanden die beiden die Prozedur nicht nur, sondern erlebten den Termin als wohltuenden Ausflug. Nun will die 70-Jährige sich bei denen bedanken, die das möglich gemacht haben.

Soldaten organisieren sofort einen Rollstuhl

„Im Vorfeld hatte ich einige Bauchschmerzen, wie ich das mit meiner Mutter, die körperlich schon sehr hinfällig ist, bewältigen würde“, berichtet die Wolfsburgerin. Und zunächst sah es auch aus, als könne es schwierig werden, denn vorm CongressPark angekommen, musste Rink ihre Mutter kurz auf dem Sitz ihres Rollators alleine lassen, um das Auto zu parken. „Wieder zurück bei meiner Mutter hatte ich ziemliche Probleme, sie wieder auf die Füße zu helfen. Das haben zwei Bundeswehrsoldaten in Uniform bemerkt und sie sind uns sofort zur Hilfe geeilt. Sie haben sich rührend um meine Mutter bemüht.“

Die beiden Soldaten entschieden kurzerhand, dass es am praktischsten sei, einen Rollstuhl zu beschaffen – ein dritter Kamerad zog also sofort los und kehrte damit zurück. „Ich war sehr berührt von soviel freundlicher, fürsorglicher Hilfe und sehr erleichtert“, berichtet Rink.

Begleitung und Plauderei während des gesamten Aufenthalts

Auf dem weiteren Weg durchs Impfzentrum wich einer der Soldaten den beiden Frauen nicht mehr von der Seite. Rink berichtet: „Der Hauptgefreite Putsche hat meine Mutter im Rollstuhl von Station zu Station geschoben und in der Wartezeit mit uns geplaudert. Das war nicht nur freundlich, das war richtig lieb!“

Selbst ihre Mutter, die schon leicht dement ist, habe den Ausflug sichtlich genossen: „Normalerweise nickt sie im Sitzen oft ein. Aber nach diesem Tag war sie richtig aufgekratzt.“

Regelrechte Vorfreude auf den nächsten Termin

So zerstreuten sich nicht nur Rinks Bedenken schnell, sie konnte sich sogar entspannen und den Aufenthalt im Impfzentrum regelrecht genießen. Dafür ist sie noch Wochen später dankbar: „Mir ist es ein großes Bedürfnis die Leistung der Bundeswehrsoldaten zu würdigen.“ Aber auch die anderen Mitarbeitenden im Impfzentrum seien hilfsbereit und liebenswürdig mit ihr und ihrer Mutter umgegangen: „Meine Hochachtung für soviel freundliche Betreuung.“

Inzwischen freut sich die 70-Jährige schon auf den Termin für die Zweitimpfung. Denn der werde sicher genau wie der erste „ein richtig schöner Tag“.

Von Frederike Müller