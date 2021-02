Impftermin-Chaos: Wolfsburgerin auf Warteliste wird von Online-Nutzern „überholt“

Wolfsburg

Die Pannen bei der Vergabe der Impftermine beim Land Niedersachsen reißen nicht ab. Wer bislang bei der Hotline des Landes unter der Tel. 0800 99 88 665 anrief und einen Termin für eine Corona-Impfung im Wolfsburger CongressPark vereinbaren durfte, landete auf der Warteliste. Wer dagegen online buchte, kam schneller an einen Termin.

Seit dem 4. Februar wartete die Familie vergeblich auf eine Bestätigung

So war es auch bei einer ­85-jährigen Wolfsburgerin, für die der Schwiegersohn in der vergangenen Woche einen Termin am Telefon vereinbaren wollte. „Nach mehreren Anläufen über mehrere Tage kamen wir endlich durch und konnten meine Schwiegermutter auf die Warteliste setzen“, berichtet der 47-jährige Wolfsburger. Doch auf eine Benachrichtigung habe man vergeblich gewartet, während zwei Bekannte am Dienstag über das Online-Portal direkt einen Termin ergattert hätten. „Wir stehen aber seit 4. Februar auf der Liste“, so der Wolfsburger.

Impfzentrum im Wolfsburger CongressPark: Am 15. Februar sollen nun auch hier der Corona-Impfungen starten können. Quelle: Boris Baschin

Tatsächlich wurden Anrufer bei der Nummer gegen über Nutzern des Online-Portals benachteiligt, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Donnerstag einräumte. Über das Onlineportal seien kurzfristig verfügbare Termine sofort zu bekommen gewesen. Mitarbeiter der Telefon-Hotline seien dagegen angewiesen worden, nur noch Plätze auf der Warteliste zu vergeben.

Bei der Buchung über das Online-Portal hat der Wolfsburger schließlich Glück

Sowieso sind Senioren ohne Internetanschluss oder ausreichende Kenntnisse bei der Terminvergabe über das Online-Portal benachteiligt. Wer nicht die Hilfe Angehöriger in Anspruch nehmen kann und es per Telefon versucht, zieht den Kürzeren: „Wie sollen Über-80-Jährige an Termine kommen, wenn so mit den Wartelisten verfahren wird“, fragt auch der Wolfsburger. Der ­47-Jährige hat es in der Zwischenzeit selbst über das Onlineportal versucht – und tatsächlich für Montag einen Termin für seine Schwiegermutter in Wolfsburg erhalten. „Wir haben zufällig erfahren, dass es gerade mal wieder gehen sollte und hatten prompt Glück. Man konnte sogar zwischen verschiedenen Uhrzeiten wählen.“ Am 15. Februar soll im Wolfsburger CongressPark der Impfbetrieb starten.

220 000 Menschen auf der Warteliste Impftermine für das Wolfsburger Impfzentrum werden über Telefonhotline und das Internetportal des Landes Niedersachsen vergeben. In ganz Niedersachsen sind bislang gerade einmal 42 700 Doppeltermine vergeben. Hintergrund ist der nach wie vor sehr knappe Impfstoff. Auf der Warteliste stehen dagegen 222 000 Menschen. Knapp 11 000 Impfwillige sind bereits von der Warteliste aus bedient worden.

Künftig sollen Impftermine nur noch per Warteliste vergeben werden

Das Land will offenbar nachbessern. Wer einen Termin haben möchte, muss sich neuerdings zwingend auf die Warteliste setzen lassen. Diese soll chronologisch abgearbeitet werden. Bisher konnten die Impfberechtigten darauf hoffen, eines der raren Angebote direkt zu ergattern, wenn gerade neue Termine in das System eingepflegt wurden.

Eine solche „Überholspur“ soll es nun nicht mehr geben, so die Vize-Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder. Wer bereits auf der Warteliste stehe, müsse somit keine Sorge mehr haben, dass andere Impfwillige, die sich später gemeldet haben, eher zum Zug kommen.

