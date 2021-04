Impfportal Niedersachsen: So funktioniert die Online-Anmeldung

Wolfsburg

Beim Impfportal Niedersachsen können sich nun auch Menschen ab 60 Jahren auf die Warteliste eines Impfzentrums setzen lassen. Allerdings ist der Vorgang auf der Webseite www.impfportal-niedersachsen.de gar nicht so einfach. Die WAZ erklärt daher die einzelnen Schritte.

1. Schritt: Impfportal aufrufen

Wer die Webseite www.impfportal-niedersachsen.de aufgerufen hat, muss als erstes unten das Häkchen zum Akzeptieren der Datenschutzerklärung setzen. Erst danach wird der „Weiter“-Button blau und kann angeklickt werden.

Impfportal Niedersachsen: Zuerst muss die Datenschutzerklärung akzeptiert werden. Quelle: Screeshot Impfportal Niedersachsen

2. Schritt: Termin buchen oder stornieren

Auf der nächsten Seite steht „Einzeltermin“, „Gruppentermin“ oder „Termin/ Wartelistenplatz stornieren“ zur Auswahl. Allerdings kommt man mit der Wolfsburger Postleitzahl unter dem Punkt „Gruppentermin“ nicht weiter. Der Text „Leider steht für ihre Postleitzahl noch keine Gruppenerfassung zur Verfügung“ erscheint. Wer für mehrere Personen einen Termin buchen möchte, muss das separat machen.

Impfportal Niedersachsen: In Wolfsburg können Einzeltermine gebucht oder storniert werden. Quelle: Screenshot Impfportal Niedersachsen

3. Schritt: Impfberechtigung abfragen

Um den Termin für den Wartelistenplatz zu buchen, klickt man daher „Einzeltermin“ an. Dann wieder auf „Weiter“ und anschließend wird das Geburtsdatum eingetragen. Personen, die aufgrund ihres Alters impfberechtigt sind, klicken darunter „Altersindikation“ und dann zweimal auf „Weiter“. Personen, die jünger sind und aufgrund ihres Berufes impfberechtigt sind, lassen das Häkchen weg. Im nächsten Schritt wird das zuständige Impfzentrum ermittelt, dazu wird die Postleitzahl in das Feld eingetragen und auf „Suchen“ geklickt. Für Wolfsburg empfiehlt sich die 38440.

Impfportal: Zurzeit können sich Menschen ab 60 Jahren anmelden. Quelle: Screenshot Impfportal Niedersachsen

Anmeldung aufgrund Beruf oder Vorerkrankung Personen, die aufgrund ihres Berufes oder wegen einer Vorerkrankung impfberechtigt sind, lassen das Häkchen bei Schritt 3 „Altersindikation“ weg. Es folgt eine Liste mit Menschen, die aufgrund ihres Berufes impfberechtigt sind. Dazu gehören unter anderem Mitarbeitende im medizinischen Bereich, im Frauenhaus oder der Obdachlosenunterkunft. Anschließend bei „Berufliche Indikation“ das Kästchen „Ja“ auswählen. Daraufhin erscheint die Mitteilung, dass die Impfberechtigung mithilfe geeigneter Unterlagen im Impfzentrum nachgewiesen werden muss. Ein geeigneter Nachweis ist beispielsweise eine formlose Bescheinigung des Arbeitgebers, aus der hervorgeht, dass die Voraussetzungen nach der Corona-Impfverordnung des Bundes vorliegen. Diese Unterlagen müssen dringend zum Termin mitgebracht werden, genauso wie ein Personalausweis oder der Reisepass zum Abgleich der persönlichen Daten. Neben der beruflichen Impfberechtigung gibt es noch eine medizinische Impfberechtigung. In diesem Fall muss eine Ärztin oder ein Arzt bescheinigen, dass jemand impfberechtigt ist. Auch das durch die Krankenkasse übermittelte Schreiben der Gesundheitsministerin Daniela Behrens gilt als Vorlage im Impfzentrum.

4. Schritt: Platz auf der Warteliste reservieren

An dieser Stelle könnten einige überrascht werden: Es erscheint ein roter Kasten mit einem Hinweis, dass im Impfzentrum im CongressPark keine Termine verfügbar sind. Davon sollte man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und einfach einen Platz über die Warteliste reservieren. Dazu wird der Punkt „Warteliste“ ausgewählt und „Weiter“ geklickt.

Anleitung: Zunächst wird ein Platz auf der Warteliste reserviert. Quelle: Screenshot/ Impfportal Niedersachsen

5. Schritt: Prüfung der Identität

Zur Prüfung der Identität wird eine SMS mit einem Code auf das Mobiltelefon gesendet. Der Code kann auch an die Nummer eines Festnetztelefons gesendet werden, dieser wird dann vorgelesen. Dafür muss das Feld „Telefonnummer“ ausgefüllt werden. Danach müssen Zahlen und Buchstaben einer angezeigten Grafik in eine Eingabezeile unter der Telefonnummer eingegeben werden. Danach wird der Code ans Telefon gesendet. Wer die Ziffernfolge eingegeben hat, sollte einen grün hinterlegten Hinweis erhalten: „Ihre Anfrage wurde erfolgreich geprüft. Bitte folgen Sie den weiteren Schritten.“ Dann auf Weiter“ klicken.

Prüfung der Identität: Der Code kann an das Handy oder das Festnetz-Telefon gesendet werden. Quelle: Screenshot/ Impfportal Niedersachsen

6. Schritt: Persönliche Daten eingeben

Im Anschluss müssen persönliche Daten wie Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer und E-Mail-Adresse eingetragen werden. Die Termine werden entweder per Mail oder Brief mitgeteilt, diese werden auf der rechten Seite des Formulars ausgewählt. Zudem kann eine ­SMS-Benachrichtigung eingestellt werden. Bei dem Test der WAZ gab es manchmal Probleme mit der Eingabe der Straße. Sollte die Straße vom System nicht erkannt werden: Ruhe bewahren und die Seite keinesfalls aktualisieren, denn sonst beginnt der Spaß von vorne. Tipp: Es könnte helfen, die Straße abzukürzen. Also „Albert-Schweitzer-Str.“ eingeben statt „Albert-Schweitzer-Straße“.

Impfportal Niedersachsen: In dieser Eingabemaske werden die persönlichen Daten angegeben. Quelle: Screenshot/ Impfportal Niedersachsen

7. Schritt: Zeitfenster auswählen

Bei der Auswahl der Zeitfenster sollten nur Termine ausgewählt werden, bei denen man sich sicher ist, dass man sie auch wahrnehmen kann. Das erspart ärgerliche Stornierungen im Nachhinein. Voreingestellt sind nämlich alle möglichen Zeiten (Montag bis Sonntag, Vor- und Nachmittags von 6 bis 22 Uhr). Das Feld „Frühester Termin ab“ kann, muss aber nicht ausgefüllt werden.

Impfportal Niedersachsen: Für den Impftermin kann ein bestimmter Tag ausgewählt werden. Quelle: Screenshot/ Impfportal Niedersachsen

8. Schritt: Zusammenfassung

Nun erscheinen die persönlichen Daten zur Kontrolle, diese werden im Impfzentrum überprüft. Bei falschen Angaben behält sich das Impfzentrum das Recht vor, die Impfung nicht durchzuführen.

Termin bestätigen: Nach der Überprüfung der Daten klicken Sie auf Bestätigen und somit stehen sie auf der Warteliste des Impfzentrums. Quelle: Screenshots/ Impfportal Niedersachsen

Wer danach auf „Bestätigen“ klickt, hat es geschafft und befindet sich auf der Warteliste. Das Bestätigungsschreiben sollte noch heruntergeladen und ausgedruckt werden, da in dem Schreiben ein Code mitgeteilt wird, welcher bei einer Stornierung eingetragen werden muss.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig