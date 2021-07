Impfpflicht? Wolfsburgs Lehrkräfte wollen lieber Aufklärung und Luftfilter

Wolfsburg

Noch vor Beginn der Sommerferien hat in Niedersachsen eine Diskussion darüber begonnen, wie es nach den sechs Wochen in den Schulen weitergehen soll. Frank Ulrich Montgomery, Präsident des Weltärztebundes, forderte eine Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen – auch für Lehrkräfte. Bundeskanzlerin Angela Merkel erteilte diesem Plan eine Abfuhr, auch Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne winkte ab. Schulleiterinnen und Schulleiter aus Wolfsburg teilen diese Meinung und wollen lieber Mut machen, Ängste nehmen und aufklären.

Wolfgang Preuk: „Mit einer Impfpflicht kommt man nicht weiter.“ Quelle: Boris Baschin

Wolfgang Preuk (Phoenix-Gymnasium Vorsfelde) sagt: „Wir sind doch im Prinzip alle geimpft. Auf Niedersachsen und speziell auf Wolfsburg kann sich diese Forderung kaum beziehen.“ Bestätigt wird das durch die Statistik des Kultusministeriums.

Impfquoten von Lehrkräften Laut Statistik des Kultusministeriums Niedersachsen sind von insgesamt 96 617 Lehrkräften 89,8 Prozent geimpft. 74,2 Prozent von ihnen haben mit zwei Impfungen bereits den größtmöglichen Infektionsschutz. Besonders hoch ist der Prozentsatz an Grundschulen (98,2 Prozent) und an Hauptschulen (97,1 Prozent); am niedrigsten bisher an Förderschulen (84,7 Prozent) und an Gymnasien (85,1 Prozent).

Grundsätzlich müsse jeder Mensch selbst entscheiden, welcher Gefahr er sich aussetzt. „Verstehen Sie mich nicht falsch: Alle sollten sich vor der Entscheidung Berichte über schwere Verläufe ansehen und auch über die Gefahren von ,Long Covid’ informieren. Beharrliche Corona-Leugner sollten vielleicht sogar therapiert werden. Da kommt man aber mit einer Impfpflicht nicht weiter.“ Ausdrücklich begrüßt Preuk Impfangebote für Kinder ab zwölf Jahren, damit man „die Sache in den Griff bekommt“. Auch normale Grippe-Impfungen würden wegen der Todesfälle schließlich für vulnerable Gruppen empfohlen. „Da sollten wir irgendwann hinkommen.“

Tim Brückner wünscht sich Lüftungsanlagen: „Spätestens im Herbst ärgern wir uns, wenn wir es nicht ausprobieren.“ Quelle: Grundschule

Steffen Arnhold, Leiter der Hasenwinkel-Grundschule in Neindorf, versichert, dass die Impfquote in seinem Kollegium schon jetzt 100 Prozent betrage. Das Impf-Angebot der Stadt Wolfsburg im März sei wichtig und sinnvoll gewesen, da Lehrkräfte selbst einem erhöhten Risiko ausgesetzt seien. Weder Arnhold noch Tim Brückner (Grundschule Am Drömling Vorsfelde) würden aber eine Impfpflicht fordern – auch für Kinder nicht.

Wichtiger sei es, so Brückner, die Schulen baulich und technisch so auszustatten, dass Risiken minimiert werden. „Die Kinder sitzen dicht an dicht in den Klassenräumen, jede Schule wünscht sich wahrscheinlich mehr Platz oder zumindest Lüftungsanlagen.“ Selbst wenn deren Nutzen nicht zu 100 Prozent erwiesen ist. „Spätestens im Herbst ärgern wir uns, wenn wir es nicht einfach ausprobieren.“

Stellungnahme des Landesschülerrats Eine Impfpflicht für Beamte lehnt der Landesschülerrat (LSR) ab. Die vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales ins Leben gerufene Impfaktion für Jugendliche bewertet der LSR dagegen als sehr wichtig und als einen essenziellen Baustein für das kommende Schuljahr. Jedoch hätte es bereits früher ein generelles Angebot inklusive Aufklärung der Erziehungsberechtigten gebraucht. „Auch wenn der Termin großflächig angenommen wird, wird der vollwertige Impfschutz frühestens Wochen nach dem Schulstart seine Wirkung entfalten“, sagt Justus Scheper vom Vorstand des LSR. Mitglied. Fördergeld für Luftfilteranlagen in Grundschulen (20 Millionen Euro) müsse zudem schnell verteilt und auf Ausschreibungen oder langwierige Prüfungen der Geräte verzichtet werde, damit die Technik zu Beginn des neuen Schuljahrs zur Verfügung steht, so der LSR.

Nils Obert, künftig kommissarischer Leiter der Hauptschule Fallersleben, sieht die Aufgabe der Lehrkräfte darin, Mut zu machen, Ängste zu nehmen und aufzuklären. „Wir treffen jeden Tag auf eine Welle größter Verunsicherung“, sagt er. „Wir setzen darauf, Vorbild zu sein und von positiven Erfahrungen mit der Impfung zu berichten.“

Jennifer Yavuz appelliert: „Jede wahrgenommene Impfung senkt das Infektionsrisiko der Gruppen, für die es noch keine gibt.“ Quelle: Roland Hermstein

Jennifer Yavuz (Leiterin des Ratsgymnasiums) sieht das ähnlich. Sie hat beobachtet: „Häufig sind genau die Personen, die eine Impfung ablehnen, diejenigen, die besonders vehement auch gegen die Abstands- und Hygieneregeln sind. Das ist eine brisante Kombination, die auch andere Personen gefährdet.“ Im Schulbereich sei neben der bereits jetzt hohen Impfquote unter den Lehrkräften und volljährigen Schülerinnen und Schülern gerade auch die unter den Eltern der Schulkinder interessant, für die es keine Angebote oder Empfehlung der Stiko gibt. „Jede wahrgenommene Impfung senkt auch das Infektionsrisiko der Gruppen, für die es noch keine gibt“, appelliert Yavuz.

Von Andrea Müller-Kudelka