Impfpflicht-Debatte und Corona-Konferenz: Die Woche von Falko Mohrs in Berlin

Wolfsburg/Berlin

Was steht aktuell im Deutschen Bundestag an? Welche Gesetzgebungsverfahren, welche Debatten und Diskussionen beschäftigen die Abgeordneten aus Ost-Niedersachsen? Künftig liefern die drei Titel Aller-Zeitung, Wolfsburger Allgemeine und Peiner Allgemeine jeweils zum Start in eine neue Sitzungswoche in Berlin ein kurzes Interview mit den jeweiligen Bundestagsabgeordneten. Inhalt: Was wollen sie beschließen, was wollen sie für die Wahlkreise bewegen?

Der Bundestag soll am Freitag, 18.2., über einen Antrag der CDU/CSU Fraktion mit dem Titel „Russlands Politik mit der Geschlossenheit des Westens entgegentreten“ beraten. Wie geschlossen steht der Westen eigentlich zusammen und wie stark ist das transatlantische Verhältnis in dieser Zeit?

Wir, als westliche Verbündete, müssen Aggressionen Russlands gemeinsam und geschlossen entgegentreten. Mein Eindruck ist, dass wir uns eng und gut austauschen. Da Putin jede Schwäche für seine Ziele nutzt, muss ihm klar gezeigt werden, wie hoch der Preis ist, wenn Grenzen verletzt werden sollten. In dieser gefährlichen und sensiblen Situation müssen wir klar und unaufgeregt agieren. Deswegen bin ich auch mit Annalena Baerbock und Olaf Scholz zufrieden, sie posaunen nicht einfach ins nächstbeste Mikrofon, sondern agieren klug.

Wie groß ist die Kriegsgefahr an der russisch-ukrainischen Grenze Ihrer Meinung nach?

Die Lage ist brandgefährlich. Schon ein kleiner Funke kann Schlimmes entfachen. Wir müssen jetzt alles tun, um einen Krieg mitten in Europa, der viele Menschenleben kosten und viel Leid bringen würde, zu verhindern.

Ukrainische Streitkräfte bei einer Übung: „Die Lage ist brandgefährlich“, sagt Wolfsburgs Bundestagsabgeordneter Falko Mohrs (SPD). Quelle: dpa

Stichwort Nord Stream 2: Ist Deutschland zu sehr vom russischen Gas abhängig?

Wir sind zurzeit leider sehr abhängig, weil wir 55 Prozent des Erdgases aus Russland beziehen. Sich so stark auf einen Hauptlieferanten zu konzentrieren, birgt natürlich immer Gefahren, das sehen wir auch gerade bei den Halbleiter-Engpässen. Erdgas ist aber eine Brückentechnologie beim Ausbau der Versorgung mit erneuerbaren Energieträgern. Deshalb ist es auch so wichtig, die Energiewende weiter voranzutreiben und sich so unabhängig von fossiler Energie zu machen; denn egal ob Gas oder Öl, wir haben hier ein ökologisches und bei vielen Herkunftsländern auch ein demokratisches Problem.

Was wird aus Ihrer Sicht das wichtigste Thema in der nächsten Woche im Bundestag?

Nicht nur für mich, sondern für unseren aller Alltag, oder zum Beispiel für die Gastronomie, die Veranstaltungsbranche, Kitas und Schulen ist das Treffen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zu den Corona-Maßnahmen am Mittwoch sehr wichtig. Dazu zählt für mich auch die Arbeit am Gesetzesentwurf zur allgemeinen Impfpflicht ab 18, den ich mit unterstütze. In meinen Augen ist das ein wichtiger Grundstein für einen besseren Herbst und Winter. Wir müssen aus dem Kreislauf des Reagierens und der Einschränkungen raus, sobald dies verantwortbar ist.

Von Christoph Oppermann