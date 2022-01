Wolfsburg

Ein voller Erfolg war die Impfaktion für Kinder und Jugendliche am Samstag im Phaeno: Die 110 Termine für die Erstimpfung, die im Vorfeld über das niedersächsische Impfportal gebucht werden konnten, waren alle weg. „Ich freue mich, dass das Phaeno beim Impfen unterstützt und so gesamt-gesellschaftlich einen Beitrag leistet“, sagt Oberbürgermeister Dennis Weilmann.

Er machte sich am Vormittag einen Eindruck von der Aktion. Für ihn sei das Impfen weiterhin das wichtigste Instrument, um die Pandemie zu bekämpfen. Und geimpft werden sollen auch nach Empfehlung von Ärzten die Jüngsten. „Gerade im Bereich der 5- bis 11-Jährigen haben wir Bedarf gesehen“, sagt Michaela Schwarz-Aksoy aus dem Wolfsburger Gesundheitsamt, die die Aktion zusammen mit Bernhard Lange, den Maltesern und zwei Kinderärzten unterstützte. In dieser Altersgruppe habe man am Samstag spontan die Plätze aufgestockt.

Kinder-Impfung: Freier Eintritt fürs Phaeno schaffte besonderen Anreiz

Weil das Phaeno jedem Kind und Elternteil Gratis-Eintrittskarten sponsorte, wurde ein besonderer Anreiz geschaffen. „Aber auch die Atmosphäre führt bei den Kindern dazu, dass sie eventuelle Ängste vor der Spritze verlieren“, sagt Lange. Sterilität wie beim Arzt brauche es nicht. „Bis die Kids die Eindrücke verarbeitet haben, ist der Piks auch schon vorüber.“

Erst impfen, dann staunen: Die Impfaktion im Phaeno wird am Montag, 31. Januar, wiederholt. Quelle: Britta Schulze

Pro Stunde impften die beiden Ärzte rund 20 Kinder mit dem Kinder-Impfstoff von Biontech. „Den haben wir in ausreichenden Mengen, da gibt es keine Deckelung“, sagt Schwarz-Aksoy. Die Zweitimpfung erfolgt dann im mobilen Kinder-Impfzentrum im VfL-Fanhaus.

Mutter aus Nordsteimke: „Halbe Klasse an Corona erkrankt“

Anna Krüger aus Nordsteimke kam mit Sohn Tim (10) zu der Impfaktion. „Meine Tochter und ich hatten im Oktober 2020 Corona – ich lag zehn Tage lang flach. Deshalb weiß ich, wie wichtig es ist, sich impfen zu lassen“, sagt die Wolfsburgerin. Zudem gebe es an der Schule ihres Sohnes in Hehlingen zahlreiche Corona-Fälle, „die halbe Klasse ist krank“, sagt sie. In der Tat: Laut Corona-Monitoring der Stadt Wolfsburg ist die Sieben-Tages-Inzidenz in der Altersgruppe der 6- bis 10-Jährigen am Höchsten und liegt bei fast 2000.

Nadja und Dietmar Littich kamen aus Bokensdorf aus dem Landkreis Gifhorn nach Wolfsburg, um ihre beiden Kinder Maxim (6) und Julia (8) impfen zu lassen. „Wir erachten das als sinnvoll. Wir sind selbst geimpft, dann sollen unsere Kinder es auch sein.“ Maxim hatte zwar etwas Angst vor der Spritze, aber er freut sich auf den Tag im Phaeno mit der Familie. „Wir werden die Ferien nutzen, um die Freikarten in Anspruch zu nehmen“, sagt Nadja Littich.

Kamen aus Bokensdorf zur Imp-Aktion im Phaeno: Familie Littich. Quelle: Britta Schulze

Am Montag, 31. Januar, wird die Impfaktion von 10 bis 16 wiederholt – es gibt noch freie Plätze. Die Buchung der Termine für diese Erstimpfungen erfolgt ausschließlich online über das Impfportal Niedersachsen www.impfportal-niedersachsen.de oder per Telefon 0800 99 88 66 5. Ausgeschlossen sei zudem nicht, die Aktion in Zukunft zu wiederholen. „Wir freuen uns sehr über diese Kooperation mit der Stadt. Als ein Ort der Wissenschaft unterstützen wir die Impfkampagne selbstverständlich sehr gern“, erklärt Michel Junge, Geschäftsführer des Phaeno.

Von Claudia Jeske