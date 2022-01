Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg kommt bei der Impfkampagne schneller voran als Bund und Land. Inzwischen sind 79,3 Prozent der Wolfsburgerinnen und Wolfsburger vollständig geimpft – die Marke von 80 Prozent liegt in Reichweite. 76,6 Prozent haben den vollständigen Impfschutz. Der Anteil der Geimpften könnte sogar noch höher sein, denn die Stadt wartet für die letzten beiden Wochen des Jahres 2021 noch auf Daten aus den Arztpraxen. Grund ist, dass sich die Zuständigkeit für die Statistik geändert hat.

Neue Zuständigkeit für die Statistik

„Bislang wurde die Impfstatistik der Arztpraxen vom Kompetenzzentrum Großschadenslagen des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport erstellt und an die Kommunen verschickt“, so eine Sprecherin der Stadt. Zum Jahresende habe die Zuständigkeit zum Gesundheitsministerium gewechselt. Sobald die Zahlen vorliegen, will die Stadt sie auch wieder wöchentlich im Statistikportal veröffentlichen.

Mobile Teams als Booster für die Impfkampagne

Doch auch ohne die jüngsten Zahlen aus den Arztpraxen ist der Fortschritt der Impfungen in der Stadt beachtlich. Die allermeisten Impfwilligen kommen zur Boosterung, aber jede Woche entscheiden sich auch hunderte Menschen erstmalig für die Schutzimpfung gegen Corona. Seit Monaten hat die Stadt vor Land und Bund die Nase vorn: Derzeit liegt die Quote der Erstimpfungen 3,3 Prozentpunkte vor der des Landes und 5,1 Prozentpunkte vor der des Bundes. Bei Menschen mit vollständigem Impfschutz ist der Abstand noch größer, die Wolfsburger Quote ist 3,8 Prozentpunkte höher als beim Land und 5,3 Prozentpunkte höher als beim Bund.

Offenbar zahlt sich die Strategie der Stadt aus, nach Schließung des Impfzentrums weitere niedrigschwellige Angebote wie in der City-Galerie vorzuhalten und mobile Teams unter anderem in Pflegeheimen, bei der Tafel oder in Obdachlosenunterkünften einzusetzen. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) hat außerdem drei Impfpraxen auserkoren, wo sich Menschen impfen lassen können, die keinen eigenen Hausarzt haben oder deren Praxis keine Corona-Impfungen anbietet.

Für die mobilen Teams liegen die Zahlen für die letzten beiden Wochen des Jahres 2021 bereits vor: 4712 Impfungen wurden verabreicht, darunter auch 270 Erstimpfungen.

Ansturm: Das Mobile Impfangebot in der City-Galerie konnte sich über mangelnde Nachfrage bisher nicht beklagen. Quelle: Britta Schulze

Impfrekorde in den Arztpraxen

„Das stärkste Mittel zur Bekämpfung der Pandemie ist und bleibt das Impfen. Die drohende Welle durch die Virusvariante Omikron verlangt noch mehr Vorsicht“, sagte Oberbürgermeister Dennis Weilmann auf WAZ-Anfrage. „Umso erfreulicher ist es, dass immer mehr Wolfsburgerinnen und Wolfsburger das Angebot der mobilen Teams sowie der Haus- und Fachärzte nutzen.“

In der Woche vor dem vierten Advent hatten die Ärztinnen und Ärzte in der Stadt so viele Impfungen verabreicht wie noch nie. Laut Statistikportal der Stadt wurden innerhalb dieses Zeitraums 13 086 Impfungen durchgeführt, darunter auch 766 Erstimpfungen.

Impfaktionstag im Medizinischen Versorgungszentrum Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) am Schachtweg 22 in Wolfsburg bietet am kommenden Dienstag einen Impfaktionstag an: Am 11. Januar besteht von 14.30 bis 16 Uhr dort die Möglichkeit einer Erst-, Zweit- oder Drittimpfung mit dem Vakzin von Biontech. Impfen lassen kann sich jede und jeder ab zwölf Jahren. Impfzertifikate werden vor Ort ausgestellt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mitzubringen sind Krankenkassenkarte, Impfausweis und soweit möglich ein ausgefüllte Anamnese-, Aufklärungs- und Einwilligsbögen zur Impfung mit einem mRNA-Impfstoff (Download auf der Seite des Robert-Koch-Instituts).

Omikron-Variante dominiert in Niedersachsen

Die letzte Zahl ist besonders wichtig. Je mehr Ungeimpfte sich noch für eine Immunisierung entschließen, desto geringer später die Belastung für die Intensivstation im Klinikum. Besonders hoch ist das Risiko einer schweren Erkrankung für Ungeimpfte. Und mittlerweile dominiert in Niedersachsen die Omikron-Variante des Coronavirus. Diese soll nach Beobachtungen in anderen Ländern zwar mildere Verläufe verursachen, aber gleichzeitig sehr viel ansteckender sein – würde unter dem Strich also das Gesundheitssystem überlasten, wie der Expertenrat der Bundesregierung vor Weihnachten gewarnt hatte.

Von Christian Opel