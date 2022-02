Wolfsburg

Jetzt ist der Weg für ein neues Impfzentrum geebnet: Der Rat der Stadt hat in nicht-öffentlicher Sitzung den Aufbau im CongressPark einstimmig beschlossen. Das neue Impfzentrum soll Anfang April an den Start gehen und wird die bisherigen Angebote in der City-Galerie und im VfL-Fanhaus ersetzen.

Trotz derzeit eher nachlassender Impfzahlen sei ein stationäres Angebot zukunftsorientiert erforderlich, heißt es von Seiten der Stadt. Denn zu den noch ausstehenden Impfungen mit einem gegen Omikron wirksamen neuen Vakzin kommen die Impfungen mit dem neuen Impfstoff Novavax und die zweite Boosterimpfung, die bereits für besonders gefährdete Personen empfohlen wird. „Wir gehen deshalb weiterhin von einem deutlichen Impfbedarf aus“, verdeutlicht Gesundheitsderzernentin Monika Müller.

Monika Müller: „Wir gehen weiter von einem deutlichen Impfbedarf aus.“ Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Neues Impfzentrum im CongressPark bietet viele Vorteile

Das neue Impfzentrum soll höchsten medizinischen Qualitätsanforderungen genügen, angesichts der rasch wechselnden Lagen in der Pandemie aber auch flexibel sein. Die Organisation der Impfangebote in einem leistungsfähigen Impfzentrum, wie es im CongressPark vorgesehen ist, bietet Vorteile gegenüber dem jetzigen Angebot mit einer räumlich beengten Koordinationsstelle und ungünstig positionierten Lagerungsräumen im Gesundheitsamt sowie der in ihrer Leistungsfähigkeit limitierten Impfstraße in der City-Galerie.

Impfen gegen Corona: Im neuen Impfzentrum sollen täglich bis 1000 Impfungen möglich sein. Quelle: Christian Behrens

Im neuen Impfzentrum sollen täglich bis 1000 Impfungen verabreicht werden. Das Impfangebot soll sich an Menschen aller Altersgruppen ab fünf Jahren richten. Sobald auch für Kinder unter fünf Jahren eine Empfehlung erfolgt, können auch diese einbezogen werden. Auch der Einsatz der Mobilen Teams wird aus dem CongressPark gesteuert, dies ist aus der City-Galerie infolge des geringen Raumangebotes nicht möglich.

Impfzentrum ersetzt Angebote in der City-Galerie und im VfL-Fanhaus

Das Impfzentrum im CongressPark ersetzt die Impfangebote in der City Galerie und im Fanhaus des VfL Wolfsburg – beide werden zum 31. Märzeingestellt. Das neue Angebot ist zunächst bis Ende des Jahres geplant, wobei auf veränderte Nachfrage zeitnah reagiert werden wird.

Die Kosten können aus den Impfpauschalen des Landes für die Mobilen Teams, die dort dann tätig sein werden, aufgebracht werden, teilt die Stadt mit.

