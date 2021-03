Wolfsburg

Zum Thema Impfen schreib Ekkehart Tillmann aus dem Suhlgarten den nachfolgenden Leserbrief:

Vor einigen Tagen wurde ich 85 Jahre alt und beobachte seit Langem mit Skepsis wie auch Verbitterung das ganze Impfdesaster, deren Folgen nun allen über 80-Jährigen seitens der Bundesregierung durch den Bundesgesundheitsminister aufs Auge gedrückt wurde.

Von mir wird nicht die bundesweit geltende ellenlange Nummer der Impfhotline gewählt, mit der alle Altbetagten nach stundenlangem, auch oft tagelangem Versuchen einen Impftermin ergattern können. Auch habe keinen Internetanschluss wie es allem Anschein in jedem Haushalt der Normalfall ist. Ich finde es eine Zumutung seitens der Bundesregierung, die vermutlich schon alle ihre Entscheidungsträger impfen ließ, wie man hier mit Senioren umgeht.

Lesen Sie auch Wolfsburger Senioren bekommen keine Impftermine

Steuerlich wie auch statistisch lässt sich jeder einzelne Bürger erfassen, gerade wenn es um so offizielle Interessen wie Leben und Tod geht. In der nun allgemein gefürchteten, lebensbedrohenden Corona-Krise sollten jedoch die Alten sich selbst unter probelamtischen Bedingungen ihren rettenden Impftermin erkämpfen. In anderen Ländern hätte es in diesem Zusammenhang längst schon Unruhen gegeben.

„Ein offenkundiges Impfdesaster“

Bei diesem offenkundigen Impfdesaster konnten die Bürger die fragwürdige Vorgehensweise der Bundesregierung sehr kritisch und erstaunt nachvollziehen. Wie verläuft es bei anderen, wichtigeren politischen Entscheidungen ab, die zwangsläufig nicht so publik werden? Auch lässt das Versagen der Euro-Kommissionspräsidentin stutzen, die mit viel verklausulierten Sätzen nun auf den Stolz zum Erreichten appelliert. Verkehrte Welt für die Menschen in einem lebhaften Wahljahr 2021.

Von WAZ-Leser Ekkehart Tillmann