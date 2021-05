Wolfsburg

Wie können Wolfsburger sich über die Corona-Impfung informieren, wenn sie nicht Deutsch sprechen und verstehen? In Westhagen leben Menschen aus mehr als 150 Nationen zusammen – und aktuell hat der bevölkerungsstarke Stadtteil die höchste Inzidenz in der VW-Stadt. Die Stadt arbeitet auch deshalb an einen Impf-Aufruf auf Arabisch, Französisch, Kurdisch, Farsi und Russisch.

Es gibt bereits verschiedene Projekte, um Menschen zu erreichen, die die deutsche Sprache noch nicht so gut verstehen und sprechen: Wolfsburg hat Anfang des Jahres das Anmeldeformular fürs Impfzentrum in vielen weiteren Sprachen online gestellt. Seit Beginn der Pandemie sind auf wolfsburg.de/corona unter dem Punkt „Foreign Languages“ unterschiedliche externe Seiten mit allgemeinen Informationen in mehreren Fremdsprachen verlinkt. Spezielle Informationen zu Wolfsburg gibt es auf Englisch, Italienisch, Persisch (Farsi) und Arabisch.

Anmeldung und Ablaufplan gibt es jetzt mehrsprachig

Seit dem Frühjahr 2021 gibt es die Anmeldung fürs Wolfsburger Impfzentrum und ein Dokument mit Infos zum Ablauf auf Englisch, Arabisch, Französisch, Polnisch, Farsi, Italienisch, Russisch und Türkisch. Sie sind zu finden auf wolfsburg.de/impfzentrum unter dem Punkt „Foreign Languages“ sowie ausgedruckt vor Ort im Impfzentrum.

Stadt erarbeitet Impf-Video in verschiedenen Sprachen

Aktuell arbeitet die Stadt an Videos mit dem Aufruf, sich impfen zu lassen, auf Arabisch, Französisch, Kurdisch, Farsi und Russisch. Sie sollen laut Stadtsprecherin Elke Wichmann „online und via WhatsApp/E-Mail in den Communities verbreitet werden“.

Parallel entwickelt das Integrationsreferat derzeit eine Information in vereinfachter Sprache und mehrsprachig rund ums Thema Impfen, sodass alle Beratungsstellen mit diesem Paper ausgestattet werden und es in ihre Beratungsgespräche einbauen können.

Die 7-Tage-Inzidenz in Wolfsburg vom 10.5.2021. Quelle: WAZ-Montage

Westhagen knackt die 300er-Inzidenz

Aktuell hat Westhagen die höchste Inzidenz und liegt mit rund 308 Neuinfektionen auf 100000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen als einziger Ortsratsbereich über der 300er-Marke. Danach folgt Detmerode mit rund 287. Die Stadtmitte liegt bei rund 200.

32 Neuinfektionen in der Stadtmitte

In absoluten Zahlen: Westhagen verzeichnete innerhalb einer Woche 28, Detmerode 21 und die Stadtmitte 32 Neuinfektionen. Jeden Montag veröffentlicht die Stadt neuerdings auf der Seite www.statistik.stadt.wolfsburg.de ein „Covid-19 Monitoring“ mit den aktuellen Zahlen, aufgeteilt nach Geschlecht, Alter oder auch Ortsteil.

Hehlingen und Barnstorf/Nordsteimke trotz geringer absoluter Zahlen über 200er-Marke

Die 200er-Marke knacken auch die Ortsratsbereiche Hehlingen (rund 223) und Barnstorf/Nordsteimke (rund 202). Da die Einwohnerzahl in beiden Bereichen gering ist und es in Hehlingen insgesamt nur vier absolute Neuinfektionen gab und in Barnstorf/Nordsteimke 8, haben die Zahlen hier statistisch weniger Aussagekraft.

Beengte Wohnverhältnisse könnten die Ausbreitung beschleunigen

„Mit Blick auf die Ortsratsbereiche Westhagen, Detmerode und Stadtmitte, liegt es nahe, anzunehmen, dass eine hohe Bevölkerungsdichte eine Rolle spielen könnte“, hatte Stadtsprecherin Elke Wichmann vergangene Woche den Stand der Neuinfektionen kommentiert. Beengte Wohnverhältnisse erhöhten das Infektionsrisiko, besonders mit der britischen Mutante des Virus.

Von mder Redaktion