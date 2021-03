Wolfsburg

Die Preise für Immobilien in Wolfsburg kennen trotz oder vielleicht auch gerade wegen Corona weiterhin nur die Richtung nach oben. So ist der mittlere Kaufpreis für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser im Jahr 2020 im Mittel auf 400 000 Euro gestiegen, das ist ein Anstieg von knapp 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das geht aus dem Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Braunschweig und Wolfsburg hervor. Das Gremium wertet dafür jährlich sämtliche Immobilien-Kaufverträge aus.

Die Immobilienpreise steigen trotz Corona-Pandemie weiter

„Es lassen sich für den Wohnimmobilienmarkt im Jahr 2020 keine preissenkenden Einflüsse in Folge der Corona-Pandemie nachweisen. Die seit Jahren anhaltende Preissteigerung hat sich weiter fortgesetzt“, lautet das Fazit des Ausschusses. Zwar ist in der Stadt Wolfsburg die Zahl der abgeschlossenen Verträge über alle Grundstücksarten um 17 Prozent auf 1302 gesunken. Doch nicht umsonst spricht man von Betongold: Der Geldumsatz ist um acht Prozent auf 526 Millionen Euro gestiegen.

Preise für Wohnraum im Umland steigen stark Innerhalb von vier Jahren sind die mittleren Kaufpreise für Ein- und Zweifamilienhäuser in Wolfsburg um 29 Prozent gestiegen. 2016 betrug der Kaufpreis 310 000 Euro und der Quadratmeterpreis 2216 Euro, im Jahr 2020 kletterte der mittlere Kaufpreis auf 400 000 Euro und der Quadratmeterpreis auf 2581 Euro. Auffällig ist, dass der mittlere Preis je Quadratmeter Wohnfläche in der Stadt gegenüber dem Vorjahr sogar leicht gesunken ist, in vielen Ortsteilen die Preise dagegen sprunghaft gestiegen sind, insbesondere in Sülfeld, Ehmen, Mörse, Vorsfelde, Wendschott, Warmenau, Sandkamp und Kästorf.

In Zeiten von Lockdown und Homeoffice wächst der Wunsch nach freistehenden Eigenheimen. In der Stadt Wolfsburg wurden im vergangenen Jahr drei Prozent mehr Ein- und Zweifamilienhäuser verkauft. Allerdings sind mit 81 Bauplätzen deutlich weniger unbebaute Grundstücke verkauft worden, im Vorjahr waren es noch 170. Bei den Reihenhäusern und Doppelhaushälften gab es einen leichten Rückgang der Verträge um acht Prozent. Auch der Verkauf von Mehrfamilienhäusern ist mit 15 Verträgen im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent zurückgegangen.

Steimker Gärten: Der mittlere Kaufpreis für eine neue Eigentumswohnung lag im vergangenen Jahr bei 358 000 Euro. Quelle: Roland Hermstein

Der Preisanstieg für Eigenheime verläuft seit 2011 ungebremst

Je nach Lage und Alter wurden für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser in Wolfsburg durchschnittliche Kaufpreise einschließlich Bodenwert von 270 000 bis 857 000 Euro bezahlt. Der Preisanstieg verläuft seit 2011 ungebremst und hält auch in 2020 an. Der mittlere Kaufpreis beträgt 400 000 Euro, der Preis für den Quadratmeter Wohnfläche ist auf 2581 Quadratmeter gestiegen. Der mittlere Kaufpreis für Reihenhäuser und Doppelhaushälften ist gegenüber dem Vorjahr nur leicht angestiegen um 1,5 Prozent auf 335 000 Euro. Der Preis je Quadratmeter Wohnfläche in dieser Immobilienklasse kletterte hingegen mit 11,7 Prozent deutlich auf 2983 Euro je Quadratmeter.

Der Preis für Bauland liegt bereits auf einem vergleichsweise hohen Niveau und ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Durchschnittlich ergibt sich für Wolfsburg ein mittlerer Kaufpreis von 188 Euro je Quadratmeter bei einer mittleren Grundstücksgröße von 598 Quadratmetern.

Weniger Verkäufe bei Eigentumswohnungen

Bei Eigentumswohnungen sind sowohl die Verkäufe neu gebauter Wohnungen als auch die Zahl der weiterverkauften Wohnungen im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Die Preise steigen weiter: Der mittlere Kaufpreis für eine neue Eigentumswohnung lag im vergangenen Jahr bei 358 000 Euro, bei einem Weiterverkauf wurden im Schnitt 172 000 Euro bezahlt. Die Preise für den Quadratmeter schwanken je nach Lage und Alter der Wohnung zwischen 1849 und 3443 Euro je Quadratmeter.

Von Christian Opel