Das Sanierungsgebiet „Die Höfe“ ist seit 2015 Fördergebiet des Städtebaulichen Denkmalschutzes. Hier wurde zuletzt zum Beispiel der Umbau der Hoffläche an der ehemaligen Goetheschule fertig gestellt. Die Planungen zur Neugestaltung der Innenhöfe des Quartiers und zur Sanierung und Modernisierung der Wohngebäude werden fortgesetzt. Im Rahmen eines Pilotprojektes im städtebaulichen Sanierungsgebiet „Die Höfe“ wurden am denkmalgeschützten Gebäude im Stormhof 5, 10, 12 umfangreiche Instandsetzungsarbeiten an Kastendoppelfenstern, Haustüren sowie an der Fassade durchgeführt. Für diese Maßnahmen gab es Zuschüsse aus dem Programm Städtebauförderung und Stadterneuerung des Landes Niedersachsen und der Stadt Wolfsburg. Die Erkenntnisse aus diesem Pilotprojekt sollen auf weitere Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden übertragbar sein.