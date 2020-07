Wolfsburg

Die Wolfsburger Jägerschaft wird weiblicher. Immer mehr Frauen machen den Jagdschein. Das bedeutet aber nicht, dass sie unbedingt auf Tiere schießen. „Viele interessieren sich einfach für die Natur und wollen etwas darüber lernen“, erklärt der Vorsitzende der Jägerschaft, Ralph Schräder.

Ein immer wieder zu hörendes Vorurteil lautet, dass Jäger Spaß am Töten haben. Denise Bernhardt hat sich davon nicht beirren lassen. „Ich war als Kind immer gern in der Natur, habe gern Pilze gesammelt und mich für die Tiere interessiert, die dort leben“, erklärt die 27-Jährige, die übrigens nicht aus einer Jägerfamilie kommt.

15 Prozent Frauen in der Wolfsburger Jägerschaft

Nach der bestandenen Prüfung für den Jagdschein gehört Denise Bernhardt zu den 15 Prozent Frauen in der Wolfsburger Jägerschaft, die traditionell eher eine Männerdomäne ist. Noch ist die Zahl der Jägerinnen nicht riesig, aber sie steigt.

Um den Frauenanteil weiter zu erhöhen, überlegt Ralph Schräder, vielleicht einen „Naturschein“ anzubieten: Dabei lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wissenswerte Dinge rund um Wald, die Hege und Pflege. Das Erlegen von Tieren steht dabei nicht im Vordergrund. Es gibt noch eine andere Initiative, mit der die Jägerschaft Frauen als Mitglieder gewinnt: die Kitzgruppe. Die Initiative rettet Rehkitze, die Schutz im hohen Gras der Wiesen suchen, vor Mähmaschinen.

Neben Denise Bernhardt arbeitet auch Marie Hilse-Neumann in der Kitzgruppe mit. Die 29-Jährige konnte bei den Einsätzen schon mehrere Rehkitze aufscheuchen – und so vor dem Mähern bewahren, der den sicheren Tod bedeutet hätte. Möglichst früh morgens müssen die Retter auf der Wiese sein, die der Landwirt anschließend mäht, am besten gegen 4.30 Uhr. Für Marie Hilse-Neumann kein Problem: Bei ihrem Einsatz kürzlich in Velstove habe sie „die Welt aufstehen sehen.“ Es sei wunderbar gewesen.

Bei der Kitzrettung wird eine Drohne mit Wärmebildkamera eingesetzt. So lassen sich die Rehkitze aufspüren und retten. Die ehrenamtlichen Helfer tragen Handschuhe, damit kein fremder Geruch an das Rehbaby kommt und die Eltern den Nachwuchs wieder aufnehmen. Die Elterntiere finden übrigens ihre Kitze, die Helfer aus der Wiese geholt haben, sehr schnell wieder. „Sie verständigen sich durch Rufe“, erklärt Michael Dinter, stellvertretender Vorsitzender der Jägerschaft.

Die Koordination solcher Einsätze sei nicht einfach, erklärt Schräder. Landwirte müssen über ihren Mäh-Einsatz informieren, es müssen genug Helfer vor Ort sein, darunter der Pilot der Drohne. Die Fluggeräte sind wichtig, aber auch teuer. Deshalb sucht die Jägerschaft Unterstützer.

Spenden für das Drohnenprojekt auf das Konto der Jägerschaft, IBAN DE85 2695 1311 0015 2103 88.

Von Sylvia Telge