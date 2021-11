Immacolata Glosemeyer bleibt Chefin in Wolfsburgs Norden

Wolfsburg

Der Norden Wolfsburgs bleibt eine SPD-Hochburg. Sieben von 15 Sitzen stehen den Sozialdemokraten dort zu – so gut wie klar war deshalb, dass Ortsbürgermeisterin Immacolata Glosemeyer vom Gremium wiedergewählt wurde. Die CDU hatte darauf gehofft, zumindest den Stellvertreter stellen zu können. Doch auch hier bekam ein SPDler die meisten Stimmen: Antonio Zanfino.

Dank für zwei alte Streiter der SPD

Die SPD verdankt das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger nicht nur den beiden aktuellen Ortsrats-Oberhäuptern, sondern auch zwei alten Streitern: Fraktionssprecher Olde Dibbern (30 Jahre im Ortsrat) und Ex-Ortsbürgermeister Frank Helmut Zaddach (35 Jahre in der Lokalpolitik tätig). Wer allerdings dachte, Wolfsburgs Bürgermeister Ingolf Viereck würde die beiden jetzt mit seinem Dank verabschieden, der irrte: Sie bleiben weiterhin aktiv im Gremium.

Das ist der Ortsrat der Nordstadt 15 Mitglieder gehören zum Ortsrat der Nordstadt. Für die CDU sind Helmut Krzywdzinski, Heike Baumgart, Snezana Popovic und Michael Klages eingezogen; für die PUG Jens Melsa und Andrea Herweg; für Bündnis90/Die Grünen Simone Faulhaber und für die FDP Dieter Michael Langedörfer. Die sieben Sitze der SPD gingen an Immacolata Glosemeyer, Antonio Zanfino, Frank Helmut Zaddach, Olde Dibbern, Janet Stein, Maria Concetta Ruggeri und Jan-Sören Lühr.

Glosemeyer hofft auf gute Zusammenarbeit über Fraktionsgrenzen hinweg und – nach für sie mittlerweile 15 Jahren mit vielen Diskussionen über verschiedene Baupläne – auf weniger Konflikte in diesem Bereich in der Zukunft. „Ich freue mich schon sehr darauf, den Mehrgenerationengarten im Frühjahr zu bepflanzen“, sagt sie. Aber erst einmal wird am Freitag, 26. November, ein Tannenbaum auf dem Hansaplatz aufgestellt und später beleuchtet. Zur Aufstellung um 10.30 Uhr sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, außerdem werden Kita-Kinder mit dabei sein.

Was sich möglichst bald ändern soll: Der „Toleranz“ bei einem künstlerischen Objekt an der Hubertusstraße, das Auszubildende von Volkswagen einst bei einem Projekt von WerkStattSchloss erstellt hatten, fehlt seit geraumer Zeit das „anz“. Wer auch immer hier randaliert hat: Der Schaden müsste ausgebessert werden. „Aber niemand fühlt sich zuständig“, so Glosemeyer. Der Ortsrat will jetzt Danmpf machen, damit die Skulptur wieder vervollständigt wird – da sind sich alle einig.

Hubertusstraße: Bei dieser Skulptur fehlen der „Toleranz" seit langem schon einige Buchstaben – doch niemand fühlt sich dafür zuständig. Quelle: Britta Schulze

Einige Antworten auf Anfragen aus der letzten Wahlperiode wurden von der Verwaltung geliefert: Im Frühjahr sollen zehn Buchen für gefällte Bäume nachgepflanzt werden, das Konzept werde aber noch mit der Unteren Denkmalschutzbehörde abgestimmt. Fahrbahnschäden in Höhe des Hauses „Lerchengarten 7“ werden im Rahmen der laufenden Unterhaltung behoben, eine Sanierung sei nicht nötig. Anders verhielt es sich beim Gehweg an der Tiergartenbreite, wo Pappeln das Pflaster hochdrücken. Hier müsse gehandelt werden, so die Verwaltung.

Von Andrea Müller-Kudelka