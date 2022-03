Wolfsburg

Gelegenheit macht Diebe: Das dachte sich wohl ein noch unbekannter Mann, als er am frühen Sonntagmorgen eine Reinigungskraft in einem Imbiss sah. Offenbar schlich er sich ins Geschäft und griff in die Kasse. Der Angestellte des Imbisses sah nur noch einen Mann auf einem Fahrrad flüchten...

Die Tat ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 6.15 Uhr in einem Imbiss in der Laagbergstraße. Ein Angestellter hielt sich in dem Geschäft auf, um dort zu reinigen. Plötzlich hörte er die Eingangstür. Als der Angestellte aus dem Fenster sah, bemerkte er zwei Personen: Eine Person flüchtete mit dem Fahrrad des Mitarbeiters, das er zu Beginn seiner Arbeit vor dem Geschäft abgestellt hatte. Den anderen Mann hielt der Angestellte vorsichtshalber bis zum Eintreffen der Polizei fest. Später stellte der Angestellte fest, das Geld aus der Kasse fehlte.

Der festgehaltene Mann hatte nichts mit dem Diebstahl zu tun

Als die Polizei eintraf, stellte sich schließlich heraus, dass der festgehaltene Mann mit dem Diebstahl nichts zu tun hatte. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

