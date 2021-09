Wolfsburg

Die neue Spielzeit im Scharoun Theater hat am vergangenen Wochenende begonnen. Ab Oktober wartet eine wichtige Änderung auf die Besucher des Hauses: Zutritt haben dann ausschließlich Geimpfte und Genesene.

Die Entscheidung, dass im Theater zukünftig die 2G-Regel gilt, traf die Geschäftsführung in Absprache mit dem Aufsichtsrat. „Diese Vorgabe ermöglicht vor allem auch in den Herbst- und Wintermonaten einen verlässlichen und planbaren kontinuierlichen Theaterbetrieb. Mit der 2G-Regel können wir die Zahl der Besucherinnen und Besucher behutsam erhöhen und damit die Auslastung des Theaters schrittweise steigern”, erklärt der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Thomas Steg den Entschluss.

Rückkehr zum „uneingeschränkten Theatererlebnis“

Vor allem aber erlaube die 2G-Regel im Theater größere Freiheiten, weil bestimmte Auflagen zum Tragen von Gesichtsmasken und zu Mindestabständen entfallen. „Der künftige Theaterbetrieb nach der 2G-Regel verspricht für die Besucherinnen und Besucher nicht nur mehr Schutz und Sicherheit, sondern wieder ein uneingeschränktes Theatererlebnis“, so Steg weiter.

„Die Sicherheit unseres Publikums steht für mich ganz klar im Vordergrund“, ergänzt Intendant Dirk Lattemann. „Aus diesem Grund haben wir für uns zum Saisonstart eine Obergrenze bei der Zuschauerkapazität von maximal 50 Prozent gesetzt und geben unserem Publikum somit die Chance, sich an die ‚Nähe‘ wieder zu gewöhnen. Nur so können wir uns vorsichtig an eine höhere Auslastung herantasten, um dadurch letztlich auch wieder eine Wirtschaftlichkeit zu erzielen.“

Wer weder geimpft noch genesen ist, kann sein Abonnement zurückgeben

Abonnentinnen und Abonnenten, die weder geimpft noch genesen sind, können ihr Abonnement laut dem Theater an der Kasse unter Erstattung des vollen Kaufpreises zurückgeben.

Zuschauerinnen und Zuschauer bittet das Theater, ihren Impfnachweis (Mobiltelefon oder Impfpass) jeweils bei Betreten des Hauses vorzuzeigen. Von der Impflicht befreite Personen legen können ebenfalls einen entsprechenden Nachweis präsentieren.

Alle aktuellen Infos zum Programm und Kartenbestellungen gibt es online unter theater.wolfsburg.de, per Mail an karten@theater.wolfsburg.de oder telefonisch unter 05361/267338.

Von der Redaktion