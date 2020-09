Steimker Berg

Das ist feige: Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag in einem Waldstück an der Nordsteimker Straße ohne Vorwarnung und von hinten auf einen 30-jährigen Wolfsburger eingeschlagen. Die Polizei fahndet jetzt nach dem Täter wegen gefährlicher Körperverletzung.

Gegen 16.40 Uhr hielt sich der 30-Jährige laut Polizei am Grillplatz in dem Waldstück an der Nordsteimker Straße auf. Nach einem längeren Lauf habe der Wolfsburger dort etwas essen wollen, berichtet Wolfsburgs Polizeisprecher Sven-Marco Claus. Plötzlich habe sich der Täter von hinten genähert und mit einem unbekannten Gegenstand auf den 30-Jährigen eingeschlagen.

Täter trug einen beigefarbenen Hut und eine Sonnenbrille

Das Opfer habe nach dem Angriff in Richtung der Tankstelle an der Nordsteimker Straße flüchten können. Er beschrieb den Täter als 30 bis 40 Jahre alten und rund 1,80 Meter großen Mann. Er habe einen auffälligen beigefarbenen Hut und eine Sonnenbrille getragen. In welche Richtung der Täter flüchtete, sei leider nicht bekannt.

Zum Glück sah ein 53-jähriger Motorradfahrer, der zufällig vorbeifuhr, das blutende Opfer aus dem Wald kommen und verständigte Rettungssanitäter. Die Polizei Wolfsburg bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 053 61/ 46 460.

