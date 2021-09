Wolfsburg

In dem Fall des mutmaßlichen verbotenen Autorennens in Wolfsburg ermittelt inzwischen die Staatsanwaltschaft. Ein 22-jähriger Polizeibeamter hatte im Juni seinen Chevrolet zu Schrott gefahren und rund 60 000 Euro Schaden verursacht. Videos zeigten das Fahrzeug vor dem Unfall beim Beschleunigen mit durchdrehenden Reifen.

Nach Abschluss der Zeugenbefragungen hat die Polizei die Angelegenheit an die Staatsanwaltschaft abgeben. „Wie in jedem anderen Fall auch“, so Polizeisprecher Thomas Figge. Zwischenzeitlich wurde die Akte wieder zur Polizei geschickt, weil noch weitere Nachforschungen anstanden.

Spott in den Sozialen Medien

In den Kommentarspalten der Sozialen Medien wurde nach dem Unfall an der VW-Arena viel Häme darüber laut, dass ausgerechnet ein Streifenpolizist ein illegales Autorennen gefahren sein soll – und dass er nun weiterhin Raser aus dem Verkehr ziehen dürfe.

Noch läuft das Strafverfahren. Wird der Beamte schuldig gesprochen, wäre er seinen Führerschein für mindestens sechs Monate los. Möglich ist auch eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren. Der Bundesrat hatte das Strafrecht Ende 2017 verschärft, nachdem bei einem verbotenen Autorennen in Berlin ein unbeteiligter 69-Jähriger zu Tode kam. Im Fall des Polizisten dürfte im Fall einer Verurteilung wohl eher mit einer Geldstrafe zu rechnen sein. Die Einziehung von Fahrzeugen ist auch möglich, was sich im Fall des Beamten sowieso erledigt hätte, denn sein Wagen hatte nach dem Unfall nur noch Schrottwert.

Disziplinarverfahren gegen den Beamten?

Dienstrechtliche Maßnahmen kommen laut Polizei erst in Frage, nachdem der Fall strafrechtlich abgeschlossen ist. Nur in Ausnahmefällen – und überdurchschnittlich oft in TV-Krimis – werden Beamte schon zuvor freigestellt oder beurlaubt. „Dafür müsse ihnen aber Schlimmeres vorgeworfen werden, erläuterte Wolfsburgs Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch.

Ob gegen den Mann ein Disziplinarverfahren eingeleitet wird, entscheidet der Dienstherr. Die Polizeidirektion Braunschweig äußert sich mit Hinweis auf das noch laufende Verfahren derzeit nicht.

