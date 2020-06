Illegaler Bauschutt: Jetzt hat’s den Klieversberg getroffen

Klieversberg

Schon wieder ein illegaler Bauschutt-Haufen mitten in der Natur. Eine Spaziergängerin entdeckte ihn auf einem beliebten Gehweg nahe des Scharoun Theaters. Erst kürzlich luden bislang unbekannte Täter Steine, Platten und andere Überbleibsel von Sanierungsarbeiten in der Hehlinger Feldmark ab. Ist es zurzeit unschöne „Mode“, Bauschutt in der Natur abzuladen anstatt ihn ordnungsgemäß in der Deponie abzugeben? Die Stadt sagt Nein.

Illegale Müllentsorgung sei ein Problem, mit dem alle Städte und Kommunen zu kämpfen haben. Und zwar immer, heißt es von Seiten der Stadt. Die Untere Abfallbehörde verfolgt unerlaubte Abfallablagerung. „Im Vordergrund steht die möglichst kurzfristige Entsorgung dieser ’wilden Müllhaufen’, um zu verhindern, dass dort weiterer Abfall abgelagert wird“, erklärt Stadtsprecher Ralf Schmidt. Liege erstmal irgendwo Müll, komme ganz schnell weiterer dazu.

Anzeige

Abfallbehörde braucht Hinweise

Um die Täter ausfindig zu machen und umgehend zu reagieren, benötige die Abfallbehörde Hinweise von Bürgern zu illegalen Abfallhaufen. Die Chancen, die Täter zu finden, sind gut, erklärt Schmidt. „Die Verursacher illegaler Abfallablagerungen lassen sich in vielen Fällen durch Hinweise und Zeugen ermitteln und zur Verantwortung ziehen.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Und das kann dann richtig teuer werden. „Illegale Abfallablagerungen stellen eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes dar und können mit einer Geldbuße von bis zu 100 000 Euro geahndet werden“, so der Stadtsprecher.

„Das ist eine Unverschämtheit“

Eine Strafe könnte auch dem blühen, der seinen Bauschutt auf dem Klieversberg abgeladen hat. Eine Spaziergängerin traute ihren Augen nicht, als sie mit ihrem Hund unterwegs war und die Bescherung entdeckte. „Das ist eine Unverschämtheit“, schimpft sie. Platten, Steine, Erde – so etwas gehöre auf die Deponie und nicht zwischen Bäume und Parkbank. Die Wolfsburgerin hofft, dass es nicht üblich wird, Bauschutt und anderen Unrat einfach in den Wald oder auf Spazierwegen zu entsorgen.

Zurzeit wird viel entrümpelt in Wolfsburg – wegen Corona sind immer noch viele Menschen in Kurzarbeit und deshalb zu Hause. Die Wolfsburger Abfallwirtschaft (WAS) bittet aber darum, darauf zu verzichten und keine Sperrmüllabfuhr zu beantragen.

Blitzsperrmüllabfuhr ist bereits eingestellt

Bereits vereinbarte Termine werden zwar abgefahren, das könne sich jedoch täglich ändern. Die kostenpflichtige Blitzsperrmüllabfuhr ist bereits eingestellt. „Alle diese Maßnahmen dienen dem Schutz der Mitarbeiter, die zur kritischen Infrastruktur gehören“, erklärt die WAS die Maßnahme. Vorrangiges Ziel sei, die regelmäßige Hausmüllabfuhr aufrecht zu erhalten.

Von Sylvia Telge