Es ist eine Straftat und kein Kavaliersdelikt: Illegale Müllentsorgung wird mit hohen Geldbußen bestraft. Das betonte Stadtkämmerer Andreas Bauer jetzt in der Sitzung des Bürgerdiensteausschuss. Unbekannte hatten kürzlich am Klieversberg Bauschutt entsorgt – mitten in der Natur.

„Es gibt einen Anstieg bei der illegalen Müllentsorgung“, sagte Bauer. Zuständig für die Vergehen sei die Untere Naturschutzbehörde im Rathaus. Die Gründe für die zunehmende Umweltverschmutzung könnten nicht genau definiert werden, heißt es von der Verwaltung. „Wir können nur spekulieren“, so Bauer. Zum einen habe aufgrund von Corona die Arbeit im Home-Office zugenommen. Viele Menschen arbeiteten zu Hause und hätten mehr Zeit ihren Müll auszusortieren. Aber es könnte auch eine gesellschaftliche Veränderung ausschlaggebend für die illegale Entsorgung des Mülls sein.

Bis zu 100 000 Euro Bußgeld für illegale Müllentsorgung

Gegen die Umweltsünder wurde bislang keine Anzeige erstattet. Das teilt Polizeisprecher Sven-Marco Claus auf Nachfrage der WAZ mit. Die Verwaltung hatte in der Ausschusssitzung erklärt, dass Adressdaten bei dem Schutthaufen gefunden worden seien. Müllsündern drohen empfindliche Geldstrafen. Vergehen können mit bis zu 100 000 Euro geahndet werden, teilte die Stadt mit.

Jedenfalls werde auf den Klieversberg nun „ein verstärkter Fokus gelegt“, heißt es von der Verwaltung. In Absprache mit der Wolfsburger Polizei sollen dort verstärkt Kontrollen gefahren werden. „Auch Jugendliche halten sich nachts dort auf“, so Bauer. Zuletzt hatte es am Kliversberg nicht nur Ärger mit illegal entsorgtem Bauschutt gegeben, sondern auch mit herumliegendem Abfall an den Bänken am Mahnmal.

Trotz Zaun am Schillerteich: Gänse überqueren Fahrbahn

Und ein weiteres Thema wurde im Bürgerdiensteausschuss besprochen: Der Zaun am Schillerteich gegen die Graugans-Plage. Das Problem scheint noch nicht behoben. Noch immer liefen Gänse vom Schillerteich auf den Berliner Ring. Das berichteten Deltef Barth (PUG) und Katrin Weidmann von der Grünen-Fraktion. Gabriele Schröder ( AfD) betonte, dass im Zaun mehrere Lücken seien, so dass die Tiere durchlaufen könnten. An einigen Stellen sei dieser bereist „runtergetrampelt“, so Weidmann, sie hätte die Mitarbeiter des Geschäftsbereiches Grün bereits auf das Problem angesprochen.

Von Nina Schacht