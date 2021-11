Wolfsburg

Die schwedische Möbelhauskette Ikea ist vorübergehend in die City-Galerie eingezogen: Am Montag wurde der 75 Quadratmeter große Pop-up-Store im Erdgeschoss zwischen den Geschäften Vero Moda und Gepps eröffnet. In den nächsten 18 Monaten können Kundinnen und Kunden eine Küche planen, den perfekt angepassten Kleiderschrank auswählen oder Wohnzimmermöbel bestellen.

Im Store sind der bekannte Schrank „Pax“, eine Küche der Serie „Metod“ und Wohnzimmermöbel von „Besta“ aufgebaut. Diese Varianten dienen als Beispiele, denn mit einigen Ikea-Serien können individuelle Einrichtungslösungen erstellt werden. Bei der Planung helfen fünf Mitarbeitende weiter. Ein Termin kann auf der Ikea-Webseite vereinbart werden. Manchmal sei auch eine spontane Beratung möglich.

Ikea zieht mit Pop-up-Store in City-Galerie ein

Peter Becker ist als Manager von Ikea Braunschweig auch für den Store in der VW-Stadt zuständig. Er erklärte, dass eine direkte Mitnahme oder Bestellung in die Filiale nicht möglich sei. „Die Bestellung wird nach Hause versendet oder kann in einem Einrichtungshaus abgeholt werden“, so Becker. Neben den Beispieleinrichtungen sind auch einige Fronten wie hochglanz-weiß oder verschiedene Holznachbildungen ausgestellt.

So sieht der Ikea-Store in der City-Galerie aus – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Die Möbelhauskette Ikea testet in Wolfsburg ein neues Konzept: In den nächsten 18 Monaten können Kunden im Pop-up-Store ihre Küche planen oder einen Schrank bestellen.

Zudem hängen im Eingangsbereich zwei Monitore mit Touch-Funktion. Dort können die Kundinnen und Kunden mit der Planung beginnen und einen QR-Code generieren. Dieser kann in dem Store oder in jedem Einrichtungshaus vorgezeigt werden, um die Planung abzuschließen. Ansonsten kann auch direkt ein Lieferauftrag erstellt werden.

Kunden können Küche oder Kleiderschrank planen

Wer eine Küche planen möchte, kann sich an die Mitarbeiterin Ilka Andres wenden. Gemeinsam mit dem Kunden setzt sie sich dafür an den Computer. Zuerst werden einige Fragen zu der Größe und der möglichen Einrichtung gestellt. Danach werden verschiedene Möglichkeiten angezeigt. „Der Kunde kann auch alles selber anordnen und der Computer überprüft, ob das möglich ist“, sagt Andres.

Erster Pop-up-Store in Wolfsburg Mit dem sogenannten Pop-up-Store testet die Möbelhauskette Ikea ein neuartiges Konzept, um für die Kunden noch erreichbarer zu sein. Neben dem Store in Wolfsburg wird ein weiteres Geschäft in Ravensburg eröffnet. „Wir sind gespannt, wie die Wolfsburger das Angebot nutzen. Davon hängt auch der Erfolg ab“, sagt Ute Jähnel-Seyferth. Die lokale Marketing-Verantwortliche betreut den Laden in der City-Galerie und beantwortete bei der Eröffnung schon einige Fragen von Kundinnen und Kunden. Der Store ist Montag bis Samstag von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet. Die Beratung ist kostenlos und unverbindlich. Die Wolfsburger können das neue Ikea-Konzept auch am verkaufsoffenen Sonntag, der am 7. November von 13 bis 18 Uhr stattfindet, austesten.

Sobald die Möbel bestellt wurden, geht es zum Bezahlen in den hinteren Bereich des Stores. Am Automat wird wiederum der Code gescannt. „Die Kunden können per EC-Karte bezahlen oder über das Bezahlsystem Klarna den Kauf abwickeln“, sagt Becker. Wer hinter der Kasse auf einen leckeren Hot-Dog oder ein Softeis hofft, muss dafür allerdings auch in das nächste Einrichtungshaus fahren...

Von Ann Kathrin Wucherpfennig