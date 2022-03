Wolfsburg

Ich überlege häufig, ob ich noch was Ordentliches lernen sollte. Zum Beispiel Kranführerin. Auf der A2 als Schwerlastverkehr „Kollegen“ in Lkws ärgern, wenn ich unvermutet Gas gebe. In der Sonne sitzend dem Kran zusehen, wie er sich nach Knopfdruck automatisch selbst aufbaut. Hochzeitspaare in einem Heißluftballon-Korb für eine spezielle Trauungs-Zeremonie in die Luft hieven und das dumme Gesicht des überraschten Bräutigams beobachten.

Einmal am längeren Hebel sitzen

Auf jeden Fall säße ich im Schwerlastkran im Zweifel immer am längeren Hebel. Bis zu meinem Plausch unterm 50-Meter-Kran-Mast am Wolfsburger Rathaus, nach der Demontage eines riesigen Stahlträgers, wusste ich gar nicht, wie toll dieser Job sein kann.

Aber: 4:30 Uhr fit sein, 200 Euro pro Tour für ne Genehmigung und angesichts meiner Extra-Kilos als Schwerlasttransport vielleicht noch weniger Brücken befahren dürfen als der nette Herr mit den schönen Kran-Geschichten – nee, dann doch lieber noch eine gratis Nachtschicht mit Let’s Dance.

Von Andrea Müller-Kudelka