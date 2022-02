Wolfsburg

Es gibt da diesen Spruch, der prangt auf Büchern, auf T-Shirts und er wird immer mal wieder in den sozialen Netzwerken geteilt: „Sei du selbst, es sei denn, du kannst ein Einhorn sein – dann sei ein Einhorn.“ Sinnlos? Ich bin mir da nicht sicher. Der Grund ist meine Brille. Ich bin kurzsichtig, was bedeutet, dass ich das Ding dringend brauche, wenn ich mich im Straßenverkehr bewege. Auch wenn ich nur zu Fuß unterwegs bin – um schon aus der Ferne die Menschen zu erkennen, denen ich rechtzeitig aus dem Weg gehen sollte.

Geniale Alternative für Gleitsichtbrille

Aber: Wenn ich zwischendurch eine Nachricht auf dem Handy lesen oder passendes Kleingeld aus dem Portemonnaie kramen will, sehe ich alles verschwommen. Ein zweites Problem: Immer öfter gleitet mir die Brille von der maskengeschützten Nase. Es ist zum Schreien. Gleitsichtgläser? Also mehr bezahlen, weil der untere Bereich nur aus Fensterglas besteht? Ach komm! Es gibt eine viel bessere Möglichkeit: ein Haken auf der Stirn, zum sicheren Ablegen der Brille. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich den Handtuchhalter aus dem Baumarkt dauerhaft aber schmerzfrei an meinem Kopf befestigen kann. Ich möchte ein Einhorn sein, dann müsste ich nicht mehr schrei’n. Alles ist so klar!

Von Andrea Müller-Kudelka