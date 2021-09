„Ich gehe wählen, weil...“: Darum geben Wolfsburger ihre Stimme ab

Wolfsburg

Am Sonntag, 12. September, findet die Kommunalwahl in Wolfsburg statt. Es werden neben neuem Stadt- und Ortsrat auch ein neuer Oberbürgermeister(in) gewählt. 97 000 Menschen sind in der Volkswagen-Stadt wahlberechtigt. Die Wahllokale haben am Wahltag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Heute erklären Wolfsburger in der WAZ, warum sie wählen gehen.

Christian Berndt, Superintendent: „Ich gehe wählen, weil ich über die politische Zukunft unseres Landes mitbestimmen möchte und davon überzeugt bin, dass die Demokratie nur lebt und überlebt, wenn wir uns beteiligen.“

Bill Frank, Juniorchef der Reitbahn Frank: „Ich gehe wählen, weil Wahlen ein wichtiges Mittel sind, um über die Zukunft der eigenen Heimatstadt mitzubestimmen. Wählen ist ein Stück gelebte Demokratie.

Rocco Artale, Wolfsburger Ehrenbürger: „Ich gehe wählen, weil ich in dieser Stadt mitbestimmen möchte, wer meine Interessen vertritt.“

Melanie aus dem Bruch, Polizeisprecherin: „Ich gehe wählen, weil es ein ganz wichtiges Element der Demokratie ist.“

Thomas Figge, Polizeisprecher: „Ich gehe wählen, weil ich die Gestaltung der politischen Landschaft mitbestimmen möchte.“

Diese Wolfsburger gehen wählen: Obere Reihe (v. links) – Armin Maus, Daniela Cavallo, Salar Merza, Melanie aus dem Bruch, Sascha Paeth, René Krebs, Jörg Schmadtke, Matthias Schlitte und Rainer Fessel. Quelle: Noisebird Media, Marek Kruszewski, Schlitte, Hermstein, Baschin, Schuldt, Volkswagen

Matthias Blümel, früherer Propst der Propstei Vorsfelde: „Ich gehe wählen, weil ich mitbestimmen möchte, was vor meiner Haustür geschieht. Global denken und lokal handeln schließen sich für mich nicht aus.“

Giovanna Scoccimarro, Judokämpferin des MTV Vorsfelde und erfolgreiche Olympiateilnehmerin: „Ich gehe wählen, weil Wählen heißt Verantwortung zu übernehmen.“

Armin Maus, Geschäftsführer der Autostadt: „Ich gehe wählen, weil gerade in der Kommune die Persönlichkeit der Amtsträger eine kaum zu überschätzende Rolle spielt. Hier kann ich Menschen wählen, die ich kenne und denen ich vertraue.“

Sascha Paeth, international erfolgreicher Musiker und Produzent: „Ich gehe wählen, weil ich sonst den Mund halten – oder eine neue Partei müsste.“

Matthias Schlitte, Profi-Armwrestler beim VfL Wolfsburg: „Ich gehe wählen, weil ich möchte, dass Wolfsburg und Deutschland weltoffen bleiben. Ich als Sportler weiß durch internationale Wettkämpfe, wie wichtig das ist.“

Brunhilde Keiser, Geschäftsfrau: Ich gehe wählen, weil es ein Grundrecht ist, das ich immer wahrnehme. Denn ich möchte Wolfsburg mitgestalten.“

Doris Weiß, Künstlerin: Ich gehe wählen, weil dieses wichtige Grundrecht mir die Möglichkeit gibt mitzubestimmen.

Nicole Schaa, Autorin: „Ich gehe wählen, weil ich damit meinen Hoffnungen und Wünschen für unsere Zukunft eine Stimme geben kann, die zählt.“

Das ist die Kommunalwahl in Wolfsburg Am Sonntag, 12. September, findet die Kommunalwahl statt. In Wolfsburg werden neben neuem Stadt- und Ortsrat auch ein neuer Oberbürgermeister(in) gewählt. 97 000 Menschen sind in der Volkswagen-Stadt wahlberechtigt. Für die 46 Sitze im Rat der Stadt bewerben sich 273 Personen (2016: 247 Personen). Außerdem werden Kandidaten von bis zu 10 Parteien und Wählergemeinschaften sowie 2 Einzelwahlvorschläge für die Wahl zu den 16 Ortsräten aufgestellt. Insgesamt beträgt die Zahl der Bewerber 418 (2016: 386; 2011: 424). Für das Oberbürgermeisteramt kandidieren sechs Männer und zwei Frauen. Die Wahllokale haben am Wahltag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Rund 1200 Wahlhelfer sind dann im Einsatz.

Salar Merza, Vorsitzender kurdischer Kulturverein Wolfsburg: „Ich gehe wählen weil, die Interessen der Flüchtlinge besser wahrgenommen werden müssen.“

Daniela Cavallo, Vorsitzende des VW-Betriebsrates: „Ich gehe wählen, weil wählen nicht nur ein Recht, sondern auch ein Privileg und eine demokratische Verpflichtung ist. Außerdem ermöglicht eine Kommunalwahl, die Geschicke der Stadt, in der ich lebe, ganz direkt mitzubestimmen.“

Carl H. Hahn, ehemaliger Vorsitzender der Volkswagen AG: „Ich gehe wählen, weil das meine Pflicht als Bürger meines Gemeinwesens ist.“

René Krebs, Musiker: „Ich gehe wählen, weil ich finde, dass wir das alle tun sollten. Auch wenn einem die Entscheidung für welche Partei und Kandidat man seine Stimme geben soll, vielleicht schwer fällt.

Jörg Schmadtke, VfL-Manager: „Ich gehe wählen, weil das wichtig für unsere Demokratie ist und ich ein politisch Interessierter Bürger bin.“

Rainer Fessel, VW-Werkleiter Wolfsburg: Ich gehe wählen, da Demokratie vor Ort anfängt. Kommunalpolitik wird bisweilen belächelt, aber sie ist wichtig. Sie entscheidet über Lebensbedingungen und Lebensqualität in unserer Stadt und damit für unsere Belegschaft und ihre Familien.

Von der Redaktion