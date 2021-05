IT-Dienstleister Hexad plant neue Firmenzentrale an der Dieselstraße

Wolfsburg

Der Software-Entwickler Hexad will an seinem Stammsitz in Wolfsburg eine neue Unternehmenszentrale errichten. Geplanter Standort ist eine etwa 3000 Quadratmeter große Fläche an der Dieselstraße, Ecke Lerchenweg. Dort sollen mehrere Bürobauten mit bis zu acht Etagen und einer Höhe von 33 Metern entstehen.

Entwickelt wurde die Strategie zur Expansion zusammen mit der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG). An der Benzstraße 23 wird schon jetzt gebaut – dort sollen dringend benötigte Büroarbeitsplätze für das Unternehmen entstehen. Auf dem Grundstück an der Dieselstraße entwickelt Hexad zusammen mit der WMG und in enger Abstimmung mit der Stadt ein markantes Bürohochhaus, das künftig die neue Firmenzentrale des Unternehmens werden soll.

Hexad entwickelt IT-Lösungen für Transformation bei VW

Hexad entwickelt unter anderem Software-Lösungen für Unternehmensportale und mobile Anwendungen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2010 mit vier Beschäftigten gegründet. Inzwischen ist es auf mehr als 200 Mitarbeitende gewachsen und neben Wolfsburg in Berlin, Ingolstadt und Hannover sowie in Barcelona und Bangalore vertreten. Der IT-Dienstleister arbeitet neben Google eng mit Volkswagen zusammen und entwickelt insbesondere für die digitale Transformation der Automobilbranche IT-Lösungen.

Neue Firmenzentrale: So sollen die Bürogebäude an der Dieselstraße aussehen. Quelle: Planungsbüro Wehmeyer

„Der Standort Wolfsburg ist für uns von entscheidender Bedeutung. Die Nähe zu einem unserer wichtigsten Kunden ist Teil unserer Firmenphilosophie. Somit lag die Entscheidung für die Entwicklung einer neuen Unternehmenszentrale in Wolfsburg klar auf der Hand. Umso mehr schätzen wir den Wert der WMG, uns in unseren Plänen für Wolfsburg zu unterstützen“, so Suresh Shamanna, Hexad-Gründer und Geschäftsführer.

Derzeit wird der Bebauungsplan erarbeitet

„Die Hexad GmbH hat sich zu einem überaus erfolgreichen und wachsenden Softwareunternehmen entwickelt, das an mehreren Standorten vertreten ist und in Wolfsburg seinen Hauptsitz hat. Daher freuen wir uns umso mehr, dass das Unternehmen seine lokale Verbundenheit mit den Neubauprojekten weiter festigt und ein starkes Signal sendet“, erklären die WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer und Dennis Weilmann.

„Derzeit bereiten wir das Planungsrecht vor und erarbeiten gemeinsam mit der Politik einen Bebauungsplan“, erklärte Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide den aktuellen Stand der Stadtplanung. „Gemäß dem städtebaulichen Struktur-Konzept soll am Standort des Hexad Headquarters ein städtebaulicher Hochpunkt entstehen, der den Stadteingang aus Richtung Osten definiert und aufwertet.“

Neuordnung an der Dieselstraße nimmt Fahrt auf

Das Projekt gehört zum städtebaulichen Strukturkonzept für Dieselstraße, Lerchenweg und Alte Baumschule. Die Voraussetzunge dafür wurde mit der Verlagerung des Verteilzentrums von Deutscher Post und DHL ins Gewerbegebiet Heinenkamp geschaffen. Somit wurde die Fläche an der Dieselstraße für Büros und Wohnbau frei. Gegenüber von dem geplanten „Hexad Headquarters“ baut das Wolfsburger Unternehmen Röhrdanz bereits einen Gebäudekomplex, in den die Firma AKKA einziehen soll.

Von Christian Opel