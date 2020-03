Corona: IHK fordert schnelle Hilfe für Wirtschaft in Wolfsburg

Wolfsburg

Schließungen, stillgelegte Produktionen und wegbrechende Umsätze: Die Einschränkungen wegen des Coronavirus führen bei Betrieben und Unternehmen zu großen Einbußen. Bei der Agentur für Arbeit gibt es bereits eine steigende Nachfrage nach Kurzarbeit. Doch das allein wird nicht reichen, die Firmen brauchen weitere Unterstützung, um ihre Existenzen zu sichern. Welche Hilfe jetzt gebraucht wird, erklärt im WAZ-Interview Michael Wilkens, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Lüneburg-Wolfsburg und Leiter der Geschäftsstelle in Wolfsburg.

„Massive Krise “ für die Betriebe

Herr Wilkens, die Auswirkungen der Corona-Krise treffen auch die Wirtschaft in Wolfsburg hart – wie gehen die IHK und ihre Mitglieder mit der Situation um?

Allem voran muss man sagen, dass unsere Mitglieder großes Verständnis zeigen und ihnen die Gesundheit der Bevölkerung am Herzen liegt. Aber die Auswirkungen sind schon sehr drastisch. Für unsere Mitglieder bedeutet das eine massive Krise.

Welche Betriebe trifft es besonders hart?

Die Frage ist eher, wer nicht betroffen ist. Es ist ein flächendeckendes Problem. Nach dem Beginn des Corona-Ausbruchs in Deutschland waren zunächst Hotels, Gaststätten und Messebauer durch die Absagen von Veranstaltungen betroffen. Inzwischen haben wir eine breite Einschränkung von Produktionsabläufen. Die Situation verschärft sich von Tag zu Tag. Es sind Unternehmen wie Volkswagen darunter, die die Produktion komplett aussetzen müssen. Das trifft dann wiederum die Zulieferer. Für Einzelhandel und Gastronomie gibt es im Prinzip seit Dienstag einen Shutdown. Ein Einzelhändler ohne Onlineshop erleidet derzeit 100 Prozent Umsatzverlust. Da sind viele Kleinstbetriebe dabei, die trotzdem ihre laufenden Kosten decken müssen.

Firmen brauchen schnell Liquidität

Wie kann den Betrieben jetzt möglichst effektiv geholfen werden?

Vor allem kleine und mittelständische Betriebe brauchen jetzt schnelle und unbürokratische Liquiditätshilfen, um ihre laufenden Kosten zu decken. Das könnten unbürokratische Sofortdarlehen, sicherungslose Überbrückungskredite oder auch die Einrichtung eines Hilfsfonds mit hohen Bearbeitungskapazitäten sein. Sonst werden sich viele kleine und mittlere Betriebe nicht über die Krise retten können.

Um Wirtschaft und Gesundheitswesen zu helfen, mobilisiert die niedersächsische Landesregierung 1,4 Milliarden Euro zusätzlich zu den Hilfen des Bundes. Wie geht es jetzt weiter?

Der politische Wille, die Unternehmen zu unterstützen, ist unverkennbar und auch lobenswert. Wir sind durch eine breite Finanzierung der öffentlichen Hand fähig, diese Krise zu bewältigen – wenn wir die praktischen Fragen gelöst haben. Denn umsetzungsfähige Lösungen für die Liquiditätsfragen unserer Unternehmen gibt es derzeit noch nicht. Wir setzen uns mit Hochdruck dafür ein und stehen deshalb neben der Politik auch mit Haus- und Förderbanken in direktem Austausch.

Kurzarbeit allein wird nicht reichen

Wie sieht es mit Kurzarbeitergeld aus, ist das für kleine Betriebe sinnvoll?

Das ist ein Instrument, was die Unternehmen bereits kennen und auch nutzen. Aber das wird für viele Betriebe allein nicht reichen.

Was kann darüber hinaus helfen?

Eine vereinfachte Stundung von Steuern und Verbindlichkeiten bei der Sozialversicherung könnte sicher für eine Entlastung sorgen, außerdem der Verzicht auf die Vorauszahlung von Ertragsteuern und der Verzicht auf Säumniszinsen. Auch dass jetzt gerade an einer vorübergehenden Lockerung der Insolvenzantragspflicht gearbeitet wird, ist ein gutes Zeichen.

Wie die Wolfsburger ihren Händlern helfen können

Wie reagieren die Einzelhändler auf die Corona-Krise, die ja sowieso schon unter der Konkurrenz des Onlineversandhandels zu kämpfen haben?

Als sich abgezeichnet hat, dass Handelsbetriebe komplett schließen müssen, haben wir eine Kampagne mit dem Namen #supportyourlocalbusiness gestartet. Wer nach der Krise noch bei seinem vertrauten Händler um die Ecke einkaufen möchte, sollte jetzt die Möglichkeit nutzen, diesen zu unterstützen. Sicher haben die Läden aktuell geschlossen, aber auch viele kleinere Betriebe vermarkten sich über Onlineshops oder auch Facebookseiten und bieten die Auslieferung von Bestellungen an.

„Wir werden von Anfragen überrannt“

Auch die Geschäftsstellen der IHK sind zum Schutz der Mitarbeiter vor Corona geschlossen worden – wie geht man im eigenen Haus mit der Situation um?

Wir werden derzeit von Anfragen überrannt. Jetzt zeigt sich, dass unsere Investitionen in die Digitalisierung jeden Euro wert waren. So gut wie jeder arbeitet im Homeoffice, trotzdem sind wir zu 100 Prozent einsatzfähig. Die Kollegen haben einen großen Teamspirit entwickelt, um den hohen Beratungsbedarf zu bewältigen. Viele Kollegen, die sonst nicht mit der Beratung beschäftigt sind, helfen in diesem Bereich aus.

Um dem hohen Aufkommen der Telefonanrufe Herr zu werden, appelliere ich aber an dieser Stelle auch an unsere Mitglieder, unter www.ihk-lueneburg.de/corona unser Internetangebot zu nutzen. Hier haben wir möglichst viele Fragen und Antworten gebündelt. Weiterhin bieten wir auch diverse persönliche Ansprechpartner sowie Chatfunktionen und Beratungsformulare auf der Seite an, um zeitnahe Rückrufe zu organisieren.

Von Christian Opel