IG Metall fordert Mietspiegel für Wolfsburg und mehr Geld bei Hartz IV

2043 von den knapp 90 000 Mitgliedern der IG Metall in Wolfsburg sind arbeitslos. Speziell für diese macht sich der Arbeitskreis „Arbeitslos – Nicht Wehrlos“ stark – und will sich am kommenden Wochenende mit einer Flugblattaktion für höhere Hartz-IV-Regelsätze einsetzen. Zudem fordert die Gewerkschaft einen offiziellen Mietpreisspiegel und weiterhin eine Mietpreisbremse für die Volkswagenstadt. Die Zahlen der drei größten Wohnungsgesellschaften reichten nicht aus, um ein realistisches Bild der Situation zu zeichnen, kritisiert die Geschäftsführung der IG Metall.

Eigentlich war ein Infostand in der Innenstadt geplant, doch bei steigenden Infizierten-Zahlen zählt Corona-Schutz mehr als Kontaktpflege. Deshalb werden nur Flugblätter in Briefkästen geworfen – und die IG Metall lud zum Pressegespräch ein.

Fast 6000 arme Kinder und Jugendliche

Arbeitskreis-Sprecher Dieter Pfeiffer unterstreicht mit aktuellen Zahlen die Bedeutung der Forderung für einen Regelsatz, von dem ein Mensch leben kann: 630 mehr Langzeit-Arbeitslose als im Vormonat gab es demnach im September 2020 in der Region. Und laut Statistiken der Bundesagentur für Arbeit lebten im Jahr 2019 in Wolfsburg 2912 sowie in Gifhorn 2913 Kinder und Jugendliche unter der Armutsgrenze.

Beratung für Erwerbslose Für Erwerbslose bietet die IG Metall im Gewerkschaftshaus in Wolfsburg mittwochs von 15.30 bis 16.30 Uhr Beratungsgespräche an – während der Corona-Zeit allerdings nur nach vorheriger telefonischer Terminabsprache unter Tel. 05361/20020. Für den Bereich Isenhagener Land in Knesebeck und den Landkreis Gifhorn sind nach Absprache auch Treffen in Gifhorn möglich. Zum Beraterteam gehören Dieter Pfeiffer, Inge Schwittkowski, Elke Zitzke, Michael Melcher, Bernd Jürgens und Herbert Grunert. Mögliche Themen: Sozialberatung zu Arbeitslosengeld I und II allgemein sowie Kindergeld, Wohngeld, Krankenversicherung, Rente und Erstschuldnerberatung für Erwerbslose.

Matthias Diesterheft, IG Metall Wolfsburg, Geschäftsführung. Quelle: Frederike Müller

Hintergrund für die aktuelle Forderung der Gewerkschaft ist, dass der Monatsbetrag für Empfänger von Arbeitslosengeld II und III im Jahr 2021 neu festgelegt wird – und die Auszahlungssumme ist nach Meinung der Gewerkschafter deutlich zu niedrig. Gemeinsam mit Michael Melcher und Pressesprecher Jan Spekker verdeutlicht Pfeiffer im Pressegespräch die Brisanz der Situation. Auch Christian Matzelda und Matthias Diesterheft von der Geschäftsführung der IG Metall Wolfsburg unterstützen ihn. Diesterheft spricht mit Blick auf Missstände, die sich speziell seit der Corona-Schutz-Maßnahmen deutlich zeigen, von einer „großen Katastrophe“. Kinder von Hartz-IV-Empfängern seien komplett von der Bildung abgeschnitten worden, weil die Voraussetzungen für den Unterricht zu Hause fehlen – WLAN zum Beispiel. „Da gibt es hier ja auch kein Notprogramm wie zum Beispiel die Initiative FreiFunk in Hannover“, bemängelt er. Über FreiFunk stellen Privatleute ihren Internet-Anschluss für andere zur Verfügung.

So wird der Regelbedarf ermittelt Der Regelbedarf einer Person wird alle fünf Jahre ermittelt. 2018 führten mehr als 55.000 ausgewählte Haushalte in der Bundesrepublik drei Monate lang ein Haushaltsbuch. Das Statistische Bundesamt prüfte die Eintragungen auf Plausibilität, bevor sie in eine Datenbank übertragen wurden. Dann wurde der statistische Verbrauch hochgerechnet. Für den Hartz-IV-Regelbedarf (Existenzminimum) werden allerdings nicht alle Ausgaben vollständig berücksichtigt – gestrichen wird bei der Bereinigung der Ausgangsdaten aus den Vergleichshaushalten nicht nur der Verbrauch alkoholischer Getränke, sondern zum Beispiel auch der Kauf einer Brille, eines Weihnachtsbaums, Futter für Haustiere und Wildvögel oder Studien- Lehrgangs- und Prüfungsgebühren. Ergebnis der jüngsten Berechnungen: Einer alleinstehenden, erwachsenen Person stehen demnach ab dem kommenden Jahr 446 Euro im Monat für Konsum zu (zuzüglich Mietkosten) – das entspricht täglich 5,16 Euro für Essen und Getränke sowie gerade einmal 57 Cent für Gesundheitspflege und 5 Cent für Bildung.

Was aus Sicht der Regelsatz-Berechnung an Luxus grenze, sei keiner, kritisieren die Gewerkschafter. Zudem würden bei der Berechnung der Regelsätze Haushalte mit einbezogen, wo das Geld schon nicht bis zum Ende des Monats reiche – Aufstocker. So habe der Paritätische im Gegensatz zur Bundesregierung einen Bedarf von 644 Euro statt nur 446 Euro im Monat ermittelt.

Private Wirtschaft in die Pflicht nehmen

Dieter Pfeiffer, Arbeitskreis-Sprecher der IG Metall Wolfsburg. Quelle: Boris Baschin

Parallel zur Forderung nach mehr Geld, die sich an die Politik in Bund und Land richtet, verlangen die Gewerkschafter auch eine deutliche Verbesserung auf dem Wolfsburger Wohnungsmarkt. Der Argumentation der Stadtverwaltung, die Wohnungsgesellschaften Neuland, VW Immobilien und Allertal würden dafür sorgen, dass die Mieten in Wolfsburg erschwinglich bleiben, können sie nicht ganz folgen. Pfeiffer verlangt einen offiziellen Mietspiegel, denn: „Die Wohnungen der Gesellschaften machen nur 60 Prozent des Marktes aus.“ Zudem hätten nur alte Mietverträge von belegten Wohnungen wirklich niedrige Quadratmeterpreise. Neue soziale Wohnungen müssten her, die für Menschen mit wenig Einkommen aber ohne Berechtigungsschein erschwinglich sind. Man müsse die Gesellschaften dabei unterstützen, vielleicht sogar neue Genossenschaften gründen und auch die private Wirtschaft durch Nutzungsverträge in die Pflicht nehmen. Dass Verwaltung und Politik aus Wolfsburg die Abschaffung der Mietpreisbremse vor Ort auch verhindern wollen, begrüßt der Arbeitskreis.

