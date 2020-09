Wolfsburg

Bei der Delegiertenversammlung der IG Metall Wolfsburg wurde am Dienstag überraschend Flavio Benites zum neuen Ersten Bevollmächtigten gewählt. Er stach damit die bisherige Zweite Bevollmächtigte Ricarda Bier aus, die den Posten seit April kommissarisch inne hatte. Bier war vor der Wahl die einzige Kandidatin für den Posten. Benites wurde erst am Wahltag als Gegenkandidat nominiert – und fuhr schließlich mit rund 76 Prozent der Stimmen einen haushohen Sieg ein.

So überraschend die Wahl ist: Flavio Benites ist in der Wolfsburger IG Metall kein Unbekannter. Der gebürtige Brasilianer war bislang als Politischer Sekretär bei der IG Metall Wolfsburg zuständig für das VW-Team und die internationale Gewerkschaftsarbeit. In den vergangenen Jahren entwickelte er die gewerkschaftlichen Netzwerke mit den süd- und lateinamerikanischen Partnern sowie denen aus Mittel- und Osteuropa kontinuierlich weiter. Nach zehn Jahren in Wolfsburg ging der studierte Jurist 2016 für ein Jahr zum Vorstand der IG Metall nach Frankfurt am Main, um dort Erfahrungen im Ressort Industriestruktur- und Energiepolitik zu sammeln. Seit Oktober 2017 ist Benites in der Geschäftsstelle Wolfsburg wieder für die Kontakte und Kooperationen mit ausländischen Gewerkschaften zuständig.

Ricarda Bier war noch im Januar vom Wolfsburger Ortsvorstand einstimmig nominiert worden

Für Ricarda Bier ist dieses Wahlergebnis eine herbe Niederlage. Die 34-Jährige war noch im Januar vom Wolfsburger Ortsvorstand einstimmig nominiert worden. Gegenkandidaten gab es bis Dienstag offiziell nicht. Zudem hatte die bisherige Zweite Bevollmächtigte den Posten bereits seit dem Übergang des langjährigen Ersten Bevollmächtigten Hartwig Erb in die Altersteilzeit kommissarisch ausgeführt. Dass Bier dauerhaft seine Nachfolge antritt, galt bis Dienstag quasi als sicher.

Hinter den Kulissen muss es allerdings reichlich gebrodelt haben, wie das Wahlergebnis zeigt. Das könnte im Übrigen auch als Schuss gegen den VW-Betriebsratsvorsitzenden Bernd Osterloh gewertet werden. Denn dieser hatte Ricarda Biers Kandidatur stets unterstützt.

Von Steffen Schmidt