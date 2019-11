IG Bau: Zu wenig Zoll-Kontrollen bei Wolfsburger Baufirmen

Stadtmitte

Erst kürzlich erwischte der Zoll auf einer Großbaustelle in Wolfsburg 12 Schwarzarbeiter. Die Überprüfung hatte ergeben, dass die Arbeiter illegal beschäftigt waren und keine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis vorweisen konnten. Doch nur ein kleiner Teil der 47 Wolfsburger Baufirmen gerate in das Visier der Beamten, kritisiert jetzt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt ( IG Bau) und fordert mehr Zoll-Kontrollen in Wolfsburg.

Schaden durch Schwarzarbeit: Rund 5,6 Millionen

Dieter Großmann, Bezirksvorsitzende der IG BAU Nord-Ost-Niedersachsen beruft sich dabei auf Zahlen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS): Im gesamten Bereich des Hauptzollamtes Braunschweig seien zwischen Januar und Juni 182 Bauunternehmen kontrolliert wurden. Die Beamten hätten dabei einen Schaden von rund 5,6 Millionen Euro wegen nicht gezahlter Steuern und Sozialabgaben aufgedeckt.

Gewerkschaft fordert mehr Kontrollen in Wolfsburg

„Das Ausmaß des Steuer- und Sozialbetrugs zeigt, wie viel kriminelle Energie bei einigen Firmen am Werk ist“, wird der Gewerkschafter in einer Mitteilung zitiert. Leidtragende seien nicht nur geprellte Bauarbeiter und der Staat, sondern auch sauber wirtschaftende Unternehmen. Wer die Konkurrenz umgehe, könne Bauvorhaben weitaus billiger anbieten. „Hier hilft nur eine größere Kontrolldichte durch den Zoll“, so Großmann. Je größer die Gefahr sei, bei illegalen Praktiken erwischt zu werden, desto eher würden Firmen die Finger von Dumping-Angeboten lassen – und von Schwarzarbeit und Lohn-Drückerei.

Zahl der Kontrollen stieg an

Nach Informationen der IG BAU kontrollierte der Braunschweiger Zoll im ersten Halbjahr insgesamt 748 Firmen, darunter im Reinigungs-, Transport- und Gaststättengewerbe. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die Zahl der Kontrollen um 27,9 Prozent.

Ein entscheidendes Instrument, um einen fairen Wettbewerb und ein einheitliche Löhne auf dem Bau zu sichern, seien spezielle Mindestlöhne in der Branche. Deren Einhaltung kontrolliere ebenfalls der Zoll.

Zwölf Schwarzarbeiter auf Wolfsburger Baustelle ertappt

Hintergrund: Zöllner des Hauptzollamts Braunschweigs hatten am Dienstag 60 Bauarbeiter auf einer Großbaustelle kontrolliert. Als der Zoll vorfuhr versuchten zwei illegal Beschäftigte zu fliehen. Bei weiteren neuen Arbeitern stellte der Zoll ebenfalls fest, dass sie keine Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung besaßen. Acht von ihnen wiesen sich aber zunächst mit gefälschten Identitätspapieren osteuropäischer ­EU-Staaten aus.

Die Zöllner stießen zudem auf Hinweise, dass einzelne Arbeiter zu Unrecht Sozialleistungen beziehen oder als Scheinselbstständige beschäftigt sein könnten. Bei einigen der etwa zehn betroffenen Arbeitgeber sind weitere Ermittlungen mit Blick auf das Mindestlohngesetz nötig. Das Gewerbeaufsichtsamt legte einen Teil der Baustelle still.

