Wolfsburg

Nicht erst seit der Corona-Pandemie ist das Thema Hygiene wichtig. Im Wolfsburger Klinikum werden regelmäßig Hygiene-Beauftragte ausgebildet, als so genannte „Link Nurses“ sind sie Ansprechpartner für Patienten aber auch Kollegen.

Zehn Kolleginnen und Kollegen haben jetzt die Fortbildung zu „Hygienebeauftragten in der Pflege“ erfolgreich abgeschlossen und erhielten Zertifikate. Künftig werden sie im Klinikalltag als„Link Nurses“ eingesetzt und sind bei Fragen zur Hygiene Ansprechpartner und wichtige Multiplikatoren für die Hygienefachkräfte des Klinikums.

Was machen „Link Nurses“?

Viele Fragen von Kollegen und Patienten können die Link Nurses mit ihrem neu erworbenen Wissen direkt beantworten. Ist dies nicht möglich, übernehmen sie eine Vermittlerrolle und versuchen die Anliegen mit Hygienefachärzten und Hygienefachkräften oder mit den Funktionsbereichen und Stationen im Klinikum gemeinsam zu klären.

Die jetzt ausgebildeten Mitarbeitenden wurden zu zahlreichen Themen wie Händehygiene, Schutzkleidung, zu den gesetzlichen Vorgaben zur Krankenhaushygiene sowie zum Management eines eventuellen Infektionsausbruchs geschult.

So soll der Schutz von Patienten vor Infektionen erhöht werden

„Mit der Fortbildung dieser Pflegekräfte und ihrem Einsatz auf den Stationen beziehungsweise in den verschiedenen Bereichen erhöhen wir den Schutz unserer Patientinnen und Patienten vor sogenannten nosokomialen Infektionen. Dabei handelt es sich um Infektionen, die während eines Aufenthalts in einem Krankenhaus oder in einer Pflegeeinrichtung auftreten können“, erklärt Dr. Birgit Feier, Krankenhaushygienikerin im Klinikum Wolfsburg.

Klinikum Wolfsburg erhöht die Zahl der Hygienebeauftragten

Das Klinikum Wolfsburg wird die Zahl der Hygienebeauftragten in der Pflege weiter erhöhen. Aktuell nehmen zwei weitere Mitarbeiterinnen an der Weiterbildung teil. Insgesamt sind derzeit 21 Pflegekräfte und 16 Ärzte im Klinikum Wolfsburg speziell im Bereich Krankenhaushygiene geschult und geprüft. Zusätzlich arbeiten drei Krankenhaushygienikerinnen und vier Hygienefachkräfte im Klinikum.

Von der Redaktion