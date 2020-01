Hurra! Das 14. Kulturfestival „Luftsprünge“ steigt am Schillerteich

Wolfsburg

Die Vorfreude ist schon riesig: In diesem Jahr findet zum 14. Mal das bunte und kreative Kulturfestival „ Luftsprünge“ am Wolfsburger Schillerteich statt. Das Spektakel für Kinder und Erwachsene geht vom 19. bis zum 21. Juni. Für das beliebte Familienfest werden noch Vereine, Verbände und Institutionen gesucht, die Aktionen mitgestalten wollen.

In den letzten Jahren haben die Organisatoren ein unvergleichliches Programm mit 40 Mitmachaktionen erschaffen. Somit wurde das Festival zu einem Höhepunkt für Familien und Kinder aus Wolfsburg.

Traditionelle Veranstaltung für Kinder am Schillerteich

Das Kulturfestival wurde 1988 im Rahmen des 50. Stadtjubiläums entwickelt und gehört seit nunmehr 30 Jahren fest zum städtischen Festivalprogramm. Ein besonderes Merkmal der Luftsprünge, die in diesem Jahr bereits zum 14. Mal stattfinden: An den Ständen am Schillerteich basteln, malen und werkeln die Kinder an gemeinsamen Projekten, die zu einem großen Werk zusammengefasst werden.

So schön waren die Luftsprünge – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Bei dem Kulturfestival Luftsprünge erleben die Kinder und Familien aus Wolfsburg ein unvergessliches Wochenende. Rund um den Schillerteich sind zahlreiche Mitmachaktionen aufgebaut.

Für das Kulturfestival Luftsprünge werden noch Aktionen gesucht

Das Gesamtkunstwerk wird an den drei Nachmittagen erschaffen und später in der Bürgerhalle im Rathaus ausgestellt. Die Luftsprünge werden von Wolfsburger Vereinen, Verbänden, Kirchen- und Religionsgemeinschaften und Institutionen veranstaltet. Zudem sind auch die Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit der städtischen Jugendförderung und die Mitgliedsorganisationen des Stadtjugendring Wolfsburg beteiligt.

Zur Zeit laufen die Vorbereitungen für das nicht-kommerzielle Kinderfest auf Hochtouren. Viele Vereine und Aussteller haben sich bereits angemeldet, um ein unvergessliches Erlebnis für die Kinder anzubieten. Doch es sind noch Plätze rund um den Wolfsburger Teich frei, sodass sich noch mehr Vereine, Verbände und Institutionen an den Luftsprüngen beteiligen können. Interessierte können sich bis zum 15. Februar im Internet unter https://luftspruenge.de/anmeldung/ anmelden.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig