Hundesteuer-Erhöhung: Das sagen die Wolfsburger

Der Hund gilt als der treueste Freund des Menschen. Doch die Vierbeiner verursachen Kosten. Und diese könnten ab dem nächsten Jahr steigen. Denn: die Stadt erwägt die Hundesteuer um 25 Prozent auf 120 Euro anzuheben (bisher: 96 Euro). Das sorgt für Unmut unter den Hundebesitzern. Viele Tierliebhaber sind erbost über die Pläne der Verwaltung.

Rentner mit Vierbeinern leiden unter der Erhöhung

Leserin Hannelore Künne aus Wolfsburg betont, dass sich viele ältere Menschen mit einer mäßigen Rente einen Hund aus dem Tierheim zulegen. Der ein oder andere Hund fände so ein liebevolles zu Hause. Umgekehrt schenke der Vierbeiner seinen Besitzern Freude und sorge für Bewegung an der frischen Luft – müsse jedoch auch tierärztlich versorgt werden, was nicht wenig koste. „Weshalb sollen ausgerechnet die sozial Schwächsten zur vollen Stadtkassen beitragen“, fragt sie.

Eine ähnliche Meinung vertritt auch eine Userin auf Facebook: „Es ist menschenunwürdig, wenn alte Menschen, die seit Jahren nur noch einen Hund als treuen Wegbegleiter haben, aber kaum Geld haben, weil die Altersarmut steige, sich von dem Tier trennen sollen, beziehungsweise müssen, weil sie sich nicht mal mehr ihren ’Ansprechpartner’ leisten könnten“.

Wolfsburger: Hundesteuer wurde unlängst erst erhöht

Thomas Kumher aus Wolfsburg erinnert daran, dass die Steuer für den Ersthund erst im Jahr 2016 um 20 Prozent erhöht wurde (von 79,80 Euro auf 96 Euro) und für den Zweithund um 24 Prozent. Besitzer von zwei Hunden mussten nach der Erhöhung statt 116,40 Euro dann 144 Euro zahlen. Eine weitere Erhöhung ab dem Jahr 2021 kann der Wolfsburger nicht nachvollziehen: „Wer nun denkt, dass es doch fair sei, die Hundesteuer erst ab 2021 einzuführen, dem sei gesagt, dass die Steuerbescheide für 2020 schon verschickt worden sind und der Verwaltungsakt für die Nachforderung in 2020 einfach zu hoch wäre“, teilt Kumher mit.

Leser kritisiert: Wolfsburg hat die höchste Hundesteuer

Die Stadt bezieht sich in ihrer Begründung auf einen interkommunalen Vergleich: Die Steuer für den Zweithund (bisher 144 Euro) und weiterer Hunde (bisher 168 Euro) bewege sich bereits im oberem Niveau. Die Verwaltung schlägt eine moderate Erhöhung vor: Für den Zweithund 168 Euro, für weitere Hunde 168 Euro. Dazu der Leser: „Fakt ist, dass die Steuersätze in Wolfsburg mit Abstand die höchsten sind. Hundebesitzer zahlen im Umland wie zum Beispiel Calberlah, Weyhausen oder auch Velpke und Lehre zwischen 48 und 70 Euro für den Ersthund. Ein Zweithund koste in anderen Gemeinden zwischen 72 und 100 Euro.“ Lediglich Braunschweig liege auf einem ähnlichen Niveau wie Wolfsburg. Doch auch die Braunschweiger Steuer-Sätze würden nach der Erhöhung von den Wolfsburgern überflügelt.

Soziale Medien: „ Hundesteuer sollte dem Tierheim zukommen“

Auch der Verwendungszweck der Steuer wird unter Hundebesitzern diskutiert: Angeregt wird, die Hundesteuer zielgerichteter einzusetzen, beispielsweise um frei laufende Katzen zu kastrieren. Davon profitierten auch die ehrenamtlich geführten Tierschutzvereine in Wolfsburg, die finanziell entlastet würden, schreibt ein Wolfsburger. Eine Facebook-Userin schlägt vor, die Mehreinnahmen aus der Steuererhöhung dem Tierheim zu Gute kommen zu lassen.

Die Erhöhung der Hundesteuer ruft ebenso Kritiker auf den Plan, die eine Katzensteuer fordern: „Ich bin für die Einführung der Katzensteuer“, schreibt eine Userin auf Facebook. Eine Leserin kommentiert in den sozialen Medien: „Dann sollten Katzenhalter auch zahlen, alle Hundehalter sind verpflichtet die Hinterlassenschaften der Hunde wegzuräumen. Es gibt viele freilaufende Katzen, da kommt kein Halter und räumt die Hinterlassenschaften weg“.

