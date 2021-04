Wolfsburg

Sina Bock dreht täglich große Runden mit ihren beiden Hunden, sammelt gewissenhaft Häufchen auf, denkt sich Suchspiele aus und hat längst die theoretische und praktische Sachkundeprüfung für Hundehalter absolviert. Trotzdem muss sie sich immer wieder anhören, sie könne dem Mischlingsrüden Nanuk und der Jack-Russell-Dame Elsa nicht gerecht werden – denn die 28-Jährige sitzt im Rollstuhl.

„Der schlimmste Spruch war mal: Wenn du deine Hunde liebst, gibst du sie ins Tierheim“, berichtet sie. „Das hat mich sehr unglücklich gemacht und ich habe mich Tage lang in Frage gestellt.“

Bildergalerie von Sina Bock und ihren zwei Hunden:

Seit der fünften Klasse sitzt Sina Bock im Rollstuhl. Trotzdem hält sie dank ein paar kleiner Kniffe und Tricks problemlos zwei Hunde: „Manchmal bin ich erschreckend normal."

Besonders übergriffig sind solche Kommentare, weil sie oft von völlig Fremden stammen. „Da kommt kein ,Hallo’ und keine höfliche Frage, sondern mir werden solche Behauptungen übergestülpt“, berichtet sie. „Ein andermal ist Nanuk ausgebüxt und Rehen nachgejagt und eine Passantin meinte: ,Na, der nutzt jetzt aus, dass du eh nicht hinterherkommst.’ Aber da möchte ich mal sehen, wie sie mit zwei gesunden Beinen einen jagenden Hund eingeholt hätte ...“

„Ich würde mir wünschen, dass man mich einfach fragt“

Nicht viel besser sind vermeintlich nette Bemerkungen. „Oft höre ich, die Hunde hätten Mitleid mit mir und würden deshalb freiwillig ihren Bewegungsdrang zurückfahren. So ein Unsinn. Meine beiden sind ganz normale Hunde und ich habe genauso viel Arbeit damit, sie konsequent zu erziehen und auszulasten, wie jeder andere Hundehalter.“ Dabei würde Bock sich über eine Gelegenheit freuen, interessierten Menschen zu antworten. „Ich kann natürlich nicht für alle behinderten Menschen sprechen, aber ich persönlich würde mir wünschen, dass man mich einfach fragt.“

Selbst bei Eis und Schnee geht’s raus

Wenn man sie fragt, erzählt Bock gerne, fröhlich und freimütig. Davon, wie es anfangs schwer war, den ehemaligen Straßenhund Nanuk an das Laufen am Rollstuhl zu gewöhnen. Davon, wie sie aber inzwischen sogar in einer Wolfsburger Hundeschule mithilft, andere Hunde mit dem Rolli vertraut zu machen. Davon, wie die Hunde bei Schnee und Eisglätte mit Denksport auslastet und draußen „eben nur kurze“ Runden macht – von 45 Minuten. Davon, wie sie sogar den großen Nanuk transportiert, wenn es sein muss: „Nach seiner Kastration habe ich ihn in den Rollstuhl gehoben, zum Auto gefahren und in seine Box gehievt – das muss urkomisch ausgesehen haben.“ In solchen Momenten kommt der jungen Frau zugute, dass sie ein paar Schritte auf eigenen Beinen schaffen kann. Für alle weiteren Strecken muss aber der Rollstuhl her. Und ja, den habe Nanuk auch schon mal umgerissen, als die Leine sich unglücklich verheddert hatte. „Aber“, sagt Bock, „das könnte ja genauso passieren, wenn man mit Hund und Fahrrad unterwegs wäre.“

Gesunde Beine sind kein Garant für gute Hundehaltung

Über die Vorurteile, die Bock begegnen, ärgert sich auch Nicole Tietz von der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) für Menschen mit Behinderung in Wolfsburg. „So etwas ist diskriminierend. Und ich finde es schade und irritierend, wenn es zu solchen Äußerungen kommt.“ Hundehaltende Rollstuhlfahrer zu verurteilen, hält sie nicht nur für ungerecht, sondern auch für unlogisch: „Da gibt es genug andere Hundehalter, die gesund sind und trotzdem weniger gut mit ihren Hunden umgehen.“ Und dass Rollstuhl und Hundehaltung sich nicht widersprechen, sähe man ja spätestens an den extra dafür ausgebildeten Assistenzhunden.

Nanuk und Elsa sind zwar keine offiziellen Assistenzhunde, können nicht den Rollstuhl holen, Türklingeln betätigen oder Lichtschalter bedienen. Dennoch haben sie ihrer Halterin oft geholfen: „Ich habe mir die Anschaffung gut überlegt und besitze den Ehrgeiz, den Hunden gerecht zu werden. Dafür bin ich schon viele Male über mich hinausgewachsen.“

Von Frederike Müller