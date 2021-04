Hund zu Tode getreten: Wolfsburger berichtet von grausamem Angriff auf „Monti“

Stadtmitte

Es ist der Alptraum jedes Hundebesitzers: Andreas Kerl berichtet, er habe zusehen müssen, wie sein Hund Monti in seinen Armen verstarb. Nicht nach einem langen glücklichen Hundeleben, sondern nach nur zehn Monaten. Weil eine Gruppe Jugendlicher ihn zusammengetreten habe.

Kerl sagt, er sei mit dem jungen Mischlingsrüden am Montagmorgen auf der üblichen morgendlichen Runde unterwegs gewesen, als er bei der Unterführung unter dem Berliner Ring am Schillerteich auf eine Gruppe von sechs Menschen getroffen sei. Es seien Jugendliche gewesen, mutmaßt Kerl, aber genaueres sei wegen Kapuzen und schwarzer OP-Masken nicht zu erkennen gewesen. Die Gruppe sei erst an ihm vorbeigelaufen, habe dann aber kehrt gemacht und sich wortlos, aber heftig auf den Hund gestürzt. „Ich hatte keine Chance, ihn zu beschützen“, erzählt der 33-jährige erschüttert. „Ich habe mich über ihn werfen wollen, aber wurde immer wieder weggezogen.“

Tierärztin kann nichts mehr tun

Nach wenigen Minuten hätten sich die Angreifer aus dem Staub gemacht. Kerl habe seinen verletzten Hund nach Hause getragen, wo er verstorben sei, noch bevor sie zur Tierärztin aufbrechen konnten. „Ich glaube, er wusste, was passiert, und wollte zu Hause sterben“, sagt Kerl. „Er hat mich sogar noch einmal angeguckt.“ In der Tierarztpraxis sei nur noch der Tod festzustellen gewesen.

Halter: „Feinde habe ich genug“

In den sozialen Medien sorgte die Meldung vom totgetretenen Hund schnell für Aufregung. Auf Facebook, Instagram und Whatsapp zeigen sich die Wolfsburger fassungslos: Wer kann so etwas bloß tun? „Ich gehe davon aus, dass es ein persönlicher Angriff gegen mich war“, meint Kerl. Als Ordner im Stadion mache er sich nicht gerade beliebt: „Feinde habe ich genug.“

Fiel Monti Feinden seines Herrchens zum Opfer? Stadion-Ordner Andreas Kerl hält das für wahrscheinlich. Quelle: privat

Aber es melden sich auch Unterstützer. Aus allen Richtungen kommen derzeit Beileidsbekundungen und gute Wünsche. Die Tierbestatterin Vanessa Ramsay, die den toten Hund beim Tierarzt abholte und die der „furchtbare Anblick“ selbst ganz fassungslos machte, will die Beisetzung auf eigene Kosten vornehmen. Eine Bekannte, die Erinnerungsschmuck für Tierbesitzer herstellt, möchte Kerl ein Andenken schenken.

Paar erstattet Anzeige

Auch werden Stimmen lauter, die eine Belohnung für Zeugenhinweise aussetzen wollen. Den Angriff selbst habe wohl aber niemand beobachtet, fürchtet Kerl. „Ich habe da weit und breit niemanden gesehen.“ Bislang hätten ihn nur zwei dubiose vermeintliche Zeugen kontaktiert, die seine Adresse wüssten, aber nicht ihren Namen verraten wollten. Am Dienstagvormittag haben Kerl und seine Freundin haben bei der Polizei online Anzeige erstattet.

Den Verlust des Familienhundes würde aber selbst das Ergreifen der Täter nicht wettmachen. „Monti war der liebste Hund der Welt“, beschreibt Kerl. Sein achtjähriger Sohn habe den ganzen Tag geweint, der fünfjährigen Tochter stehe die schlimme Nachricht sogar noch bevor. Falls es jemand wirklich darauf abgesehen hat, Kerl persönlich zu schaden, so hat er sein Ziel erreicht: „Monti war unser Ein und Alles.“

Von Frederike Müller