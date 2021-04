Wolfsburg

Die Lüge des Hundehalters ist aufgeflogen: Der zehnmonatige Monti wurde nicht totgetreten, das zeigen erste Obduktionsergebnisse. Auch die zuständige Tierbestatterin kann nun mehr über Montis Zustand berichten.

„Es gab keine Knochenbrüche“, erklärt Hiltrud Schrandt vom Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES), das den toten Hund gründlich untersucht hat.

Geschichte vom Angriff durch Unbekannte stimmt nicht

Obwohl der endgültige Obduktionsbericht noch aussteht und weitere Untersuchungen nötig sind, ist die Wolfsburger Polizei über den Zwischenstand informiert worden. „Wir wissen nun, dass Monti nicht durch Tritte gestorben ist“, sagt Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch.

Damit steht endlich fest: Die Geschichte, die Montis Halter erzählt hat, stimmt nicht. Montis Halter – genauer: der Lebensgefährte von Montis gemeldeter Halterin – hatte behauptet, sechs Unbekannte hätten ihn am Montagvormittag vergangener Woche in einer Unterführung überfallen. Die Angreifer hätten ihn festgehalten und seinen Hund zusammengetreten.

Was geschah mit Monti? Montis Halter hatten schon vor seinem Tod unter Beobachtung des Veterinäramts gestanden. Quelle: privat

Der Fall hatte die Wolfsburger sofort in Aufruhr versetzt. Auf Facebook kursierten bald Nachrichten und Share-Pics, die Hundehalter vor der Gegend rund um den Schillerteich warnten. Als Urheber waren Bekannten und Verwandten der Familie angegeben, in der Monti lebte. Am nächsten Tag stellten Montis Halter Anzeige bei der Polizei.

Zeugen rund um den angeblichen Tatort melden sich

Die Polizei suchte nach Zeugen für die mutmaßliche Tatzeit: „Es haben sich Zeugen gemeldet“, berichtet Polizeisprecherin aus dem Bruch, „und zwar solche, denen im mutmaßlichen Tatzeitraum rund um den Tatort eben nichts aufgefallen ist.“ Den gesamten Zeitraum von 8.50 bis 9.30 Uhr habe man auf diese Art aber noch nicht abdecken können.

Tierbestatterin: „Ich weine immer noch jeden Tag“

Fest steht: Montis Besitzer beauftragten am Montag die Tierbestatterin Vanessa Ramsay, die den Hund abholte und ihn nach eigener Aussage „in einem katastrophalen Zustand“ vorfand. „Am nächsten Tag habe ich mir den Hund genauer angesehen – und daraufhin sofort das Veterinäramt eingeschaltet“, kann Ramsay inzwischen verraten. Wegen der laufenden Ermittlungen könne sie die Details noch nicht schildern. Wohl aber kann sie schon sagen: „Ich weine immer noch jeden Tag um diesen Hund. Ich bestatte auch überfahrene Tiere und habe dementsprechend schon viel Schlimmes gesehen. Aber Montis Fall hat mich regelrecht traumatisiert.“

Verein Tierhilfe zeigt Montis Halter an

Schockiert sind auch die Mitglieder der Wolfsburger Tierhilfe. Sie erstatten nun Anzeige gegen Montis Halter: „Wir haben Fotos von dem Hund nach seinem Tod gesehen und uns daraufhin im Umfeld des Besitzers umgehört“, erklärt Claudia Gummert, Schriftführerin des Tierschutzvereins. „Der Eindruck, den wir dabei gewonnen haben, hat uns darin bestärkt, rechtliche Schritte einzuleiten.“

Gemeinsam mit vielen anderen Wolfsburger Hundefreunden warten sowohl Gummert als auch Ramsay nun ungeduldig auf das endgültige Obduktionsergebnis. Die Tierbestatterin pocht darauf, dass die Menschen hinter dem Gräuel sich dafür verantworten müssen: „Ich kann nachts erst wieder richtig schlafen, wenn Monti Gerechtigkeit widerfahren ist.“

Von Frederike Müller