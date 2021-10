Wolfsburg

Pflegenotstand, das heißt: Gebraucht werden perspektivisch immer mehr Menschen, die einen Pflegeberuf ergreifen. Bereit dazu sind aber immer weniger, denn die Ausbildung ist anspruchsvoll, der Job fordernd und der Altersdurchschnitt der deutschen Bevölkerung ist hoch. Immer mehr Personal kommt deshalb aus dem Ausland – das zeigt sich auch in der Pflegeschule der Diakonie Wolfsburg. Die WAZ sprach mit zwei Absolventen: Abdelhakim Ben Nsir ist 31 Jahre alt und stammt aus Tunesien, Rubén Cuéllar Caballero ist 23 Jahre alt und kommt aus Spanien. Generelle Fragen beantwortete Daniela Engelbrecht, Personalleiterin bei der Diakonie in Wolfsburg.

Aktive Werbung im Ausland ist verboten

Der Anteil der Auszubildenden mit Migrationshintergrund an der Pflegeschule der Diakonie ist hoch, er liegt aktuell bei mehr als 50 Prozent. Und das obwohl ein aktives Anwerben im Ausland rechtlich nicht zulässig ist. „Sämtliche Bewerbende haben entweder über unsere Karriereseite, die Agentur für Arbeit oder persönliche Kontakte von unserem Angebot erfahren“, sagt Daniela Engelbrecht.

Generalistische Pflegeausbildung bei der Diakonie 2021 starten bei der Pflegeschule der Diakonie in Wolfsburg erstmals drei Parallelklassen in die generalistische Pflegeausbildung. Von den mehr als 200 Bewerbern haben 72 Personen einen Ausbildungsplatz erhalten, mehr als 50 von ihnen stammen aus dem Ausland. Zu den am stärksten vertretenen Herkunftsländern zählen derzeit Marokko, Tunesien und Kamerun. Zudem gibt es einen Auslandskooperationsvertrag mit dem chinesischen Unternehmen Hecheng International GmbH. 56 Auszubildende absolvieren auch ihren Praxisteil beim Verein „Diakonisches Werk Wolfsburg“, die anderen 16 sind bei einem anderen Träger des Ausbildungsverbunds beschäftigt.

Abdelhakim Ben Nsir empfahl es eine Bekannte, die als Ärztin in Bielefeld arbeitet. Medizin habe ihn schon immer interessiert, betont Ben Nsir, der in Tunesien Sportwissenschaften studiert und als Masseur gearbeitet hat. Sein Ziel ist, irgendwann als Assistenzarzt in der Notfallpflege tätig zu sein.

Heimatland Tunesien: Abdelhakim Ben Nsir musste viele Hürden überwinden, bevor er seine Ausbildung an der Pflegeschule der Diakonie beginnen konnte. Quelle: Britta Schulze

Die größte Herausforderung ist die Sprachbarriere. „Sprache ist entscheidend für eine erfolgreiche Integration, stellt eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht sicher und ist zudem unerlässlich, um in der Praxis die Bedürfnisse der uns anvertrauten Menschen zu erkennen und darauf angemessen reagieren zu können“, betont Engelbrecht. Eine Sprachtrainerin unterrichtet die Azubis deshalb zusätzlich zweimal pro Woche, damit sie ihre Kenntnisse vertiefen. „Das B2-Niveau – das ist nicht ohne“, sagt Nsir. Im Pflegeberuf ist das B2-Sprachniveau für Fachkräfte gesetzlich verpflichtend vorgeschrieben. Ein Jahr lang habe er dafür schon vor der Ausreise in Tunesien fleißig gelernt, mit dem Buch „Deutsch als Fremdsprache“. Mit der Trainerin kommt jetzt unter anderem medizinisches Fachvokabular hinzu. Unterricht findet online und in Präsenz nach den Theoriestunden in der Pflegeschule statt. Wer sich im Praxiseinsatz befindet, kann also per Laptop an Remote-Sitzungen teilnehmen.

Daniela Engelbrecht: Die Personalleiterin der Diakonie hat "großen Respekt vor dem Ehrgeiz und dem Willen" der ausländischen Auszubildenden. Quelle: sahnefoto

„Wir ermuntern unsere Mitarbeitenden ebenfalls gern dazu, ihre Fachkenntnisse berufsbegleitend zu erweitern“, sagt Daniela Engelbrecht. So kooperiert die Diakonie beispielsweise mit der Ostfalia Hochschule im Bereich angewandte Pflegewissenschaften, um auch eine akademische Perspektive zu eröffnen.

Bezahlung Auszubildende in der Pflege bekommen eine vergleichsweise hohe Vergütung. Bei der Diakonie in Wolfsburg sind es 1126 Euro im ersten, 1187 Euro im zweiten und 1287 Euro im dritten Lehrjahr – und damit mehr als der Bruttolohn für Bankkauffrauen oder Azubis im Bereich Fachinformatik, ganz zu schweigen vom Friseurhandwerk oder der Gastronomie. Wie gut eine examinierte Fachkraft später bezahlt wird, hängt auch davon ab, wo sie in Deutschland angestellt wird. Laut Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit gibt es im Mittel im Saarland am meisten und in Brandenburg am wenigsten Geld. Niedersachsen liegt mit gut 3500 Euro auf dem letzten Platz der westlichen Bundesländer und noch knapp hinter Berlin. Die fünf unteren Plätze belegt ausnahmslos der Osten Deutschlands.

Langfristige Job-Perspektiven gibt es natürlich auch beim Diakonischen Werk Wolfsburg e. V. selbst, dem größten Arbeitgeber auf diesem Sektor in Wolfsburg. Wer die generalistische Pflegeausbildung erfolgreich absolviert, habe eine Garantie auf eine Festanstellung, sagt das Unternehmen zu.

Wolfsburgs Internationalität macht es einfacher

Rubén Cuéllar Caballero weiß noch nicht genau, ob er in Deutschland bleiben oder irgendwann in den Süden Europas zurückkehren will. Seine Familie – Vater (Maler), Mutter (Reinigungskraft) und der jüngere Bruder – lebt schon seit mehreren Jahren in Wolfsburg. Er hatte deshalb Sehnsucht, seine Familie zu sehen. Jetzt hat er ein bisschen Heimweh nach Spanien. „Aber hier habe ich eine bessere Zukunft, denn die Arbeitslosenquote dort ist sehr hoch“, sagt er. Er selbst hat in Wolfsburg zuzüglich zur deutschen Sprache übrigens auch gleich noch ein bisschen Italienisch gelernt. Die für eine Stadt dieser Größe bespielhafte Internationalität macht es etwas einfacher, sich wohl zu fühlen.

Heimatland Spanien: Rubén Cuéllar Caballero hatte es etwas leichter als Nicht-EU-Bewerber, eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland zu erhalten. Quelle: Britta Schulze

In der Lerngruppe gebe es bei den 28 Mitgliedern insgesamt elf verschiedene Nationalitäten, erzählen die beiden. Caballero wohnt bei seinen Eltern, viele der anderen leben wie Ben Nsir in Wohngemeinschaften.

Hilfe für Arbeitskräfte aus dem Ausland Eine „Greencard“ gibt es für Arbeitskräfte aus dem Ausland in Deutschland nicht. Sie müssen ein aufwändiges Verfahren durchlaufen, bevor sie in die Ausbildung oder den Beruf einsteigen können. Alle Menschen aus Drittstaaten (außerhalb der EU) müssen ein Visum beantragen. Hierbei sind Wartezeiten, die ein Jahr überschreiten, keine Seltenheit. Seit März 2020 gibt es aber die Möglichkeit des „beschleunigten Fachkräfteverfahrens“: Auszubildende erteilen dem Unternehmen eine Vollmacht und entrichten die fällige Gebühr – deshalb kann die Diakonie mittlerweile für die betreffende Person bei der Ausländerstelle in Wolfsburg das Verfahren selbst einleiten. Formale Voraussetzungen für eine „Vorabzustimmung zum Visum“: Vorliegen müssen Ausbildungsvertrag, Reisepass und Sprachkenntnisnachweis (mindestens B2-Niveau). Sobald die Vorabzustimmung vorliegt, hat die Auslandsvertretung innerhalb von drei Wochen einen Termin zur Visumsbeantragung anzubieten. Nach drei weiteren Wochen muss der Prozess abgeschlossen sein, so dass Details von Ein- und Anreise geplant werden können. Auch dabei bietet der Verein „Diakonisches Werk Wolfsburg“ Auszubildenden Hilfe an – beispielsweise Abholung vom Bahnhof und Begleitung bei Terminen im Einwohnermeldeamt, bei der Bank und der Krankenkasse.

Die Diakonie weist schon in Vorstellungsgesprächen auf die Möglichkeit hin, eine Wohnung über das Unternehmen anzumieten. „Die Resonanz ist jedes Jahr sehr groß“, sagt Daniela Engelbrecht. Die Mietverträge sind auf die Dauer der Ausbildung befristet. Die Diakonie hat eigene Wohnungen eingerichtet, unter anderem am Hanns-Lilje-Heim und im Seniorenzentrum St. Elisabeth. Wegen des Ausbildungsrekords 2021 wurden zusätzliche Wohnungen in Wolfsburg angemietet.

Internationale Zusammenarbeit gegen den Fachkräftemangel: Abdelhakim Ben Nsir und Rubén Cuéllar Caballero machen eine Ausbildung bei der Diakonie in Wolfsburg. Quelle: Britta Schulze

Von Andrea Müller-Kudelka