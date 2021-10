Hündin Wilma ist tot – Suche endet am Montagabend mit traurigem Ergebnis

Wolfsburg

Die verzweifelte Suche hat ein trauriges Ende gefunden: Hündin Wilma, die am 5. Oktober einen Unfall auf der Autobahn 39 in Höhe Heinenkamp verursacht hatte, wurde jetzt leblos gefunden. Menschen mit Wärmebildkameras, Drohnen und Vierbeiner hatten mehrere Tage nach dem Tier gesucht. Am Sonntag war auch eine der Rehkitz-Drohnen der Wolfsburger Jägerschaft im Einsatz.

Jung, unerfahren und vermutlich verletzt

Wilma hatte nach Aussage des Halters gerade erst ihre Jagdhundprüfung bestanden. Verzweifelt hatte der Jäger aus Königslutter schon seit Dienstag nach dem 18 Monate alten Tier geforscht. Er erzählt, er sei mit der Weimaraner-Hündin Wilma im Wald zwischen Mörse und Flechtorf unterwegs gewesen. Beide kannten sich in dieser Gegend nicht sehr gut aus, der Halter gab an, sonst nur beruflich in Wolfsburg unterwegs zu sein. Dann überschlugen sich laut seiner Schilderung die Ereignisse auf dem relativ unbekannten Terrain: Die Hündin habe sich plötzlich und unerwartet von der Leine befreit, berichtet der Halter, und rannte wie von Sinnen los. Irgendwann landete sie auf der rund 500 Meter entfernten Autobahn. Dort verursachte sie durch ihr Auftauchen einen Unfall und verschwand– wahrscheinlich verletzt und verwirrt – in unbekannte Richtung.

Jäger suchen mit Drohnen

Bei dem Unfall entstand laut Autobahnpolizei zum Glück kein Personen- sondern nur Blechschaden. Die Versicherung wird sich aber voraussichtlich an den Hundehalter wenden. Dem war das am Wochenende weniger wichtig, als die Hoffnung, dass seine Hündin trotz allem noch leben könnte. „Vielleicht hat sie ja jemand gefunden und mitgenommen“, sagte er. Mit jedem Tag ohne Fund ist diese Hoffnung jedoch kleiner geworden. Mitglieder der Wolfsburger Jägerschaft hatten am Sonntag mit Rehkitzdrohnen gezielt das undurchdringliche Gebüsch in der Nähe des Unfallortes abgesucht, weil sie vermuteten, dass das verletzte Tier sich dort verkrochen haben könnte. Bis zum Einbruch der Dunkelheit gab es jedoch kein positives Ergebnis. Erst am Montag meldete sich schließlich eine Autofahrerin bei der örtlichen Polizeidienststelle: Sie hatte ein offensichtlich totes Tier auf dem Mittelstreifen liegen sehen.

Wilmas Besitzer bekam dann am Montagabend die traurige Nachricht, die ihm Gewissheit verschaffte: Die Hündin wurde auf dem Mittelstreifen der A39 nahe der Unfallstelle gefunden. Vermutlich ist sie fast unmittelbar nach dem Unfall dort ihren schweren Verletzungen erlegen.

Von Andrea Müller-Kudelka