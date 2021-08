Auf Facebook rätselten Wolfsburgerinnen und Wolfsburger am Samstag-Abend, warum ein Hubschrauber und eine Drohne über Westhagen und dem Laagberg kreisten. Viele vermuteten richtig: Die Polizei suchte tatsächlich nach einer vermissten Person.

Besonderes Training: Beim Mantrailer-Seminar lernen Hunde, nach Spuren von Menschen zu suchen. Zum Einsatz kam so ein Tier auch am Samstag in Wolfsburg, als ein Patient aus dem Klinikum verschwunden war. Quelle: privat